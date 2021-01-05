 

Компания TSMC вложит 20 млрд долларов в развитие производства

05.01.2021, 4:30, Новости дня
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Тайваньский производитель процессоров TSMC намерен вложить в развитие технологий не менее 20 млрд американских долларов. Об этом стало известно почти за две недели до собрания акционеров, на котором данная информация прозвучит официально.

Напомним, что в 2020 году на развитие собственного производства TSMC потратила 17 млрд долларов США, что также считается рекордной суммой.

Компания намерена начать массовый выпуск вычислительных устройств по технологии 3 нм, о которых в последние месяцы много разговоров. Кроме того, ожидается постепенный переход к техпроцессу 2 нм. Однако от печатных станков, предназначенных для выпуска процессоров 5 нм, тайваньский гигант пока не намерен отказываться.



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