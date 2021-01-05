Samsung Galaxy S21 останется без слота для карт памяти microSD

05.01.2021, 4:30, Новости дня

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В сети появилась информация о том, что южнокорейский производитель электроники Samsung намерен изъять из конструкции новой модели смартфона Galaxy S21 слот для карты памяти microSD.

Об этом стало известно незадолго до официальной презентации мобильного гаджета. Зато в комплекте появится стилус S Pen, отмечают инсайдерские источники. Правда, его получат только покупатели топовой версии смартфона.

Аналитик рынка считают, что такие шаги производителя весьма рискованные. Аналогичные шаги компания предпринимала в изменении конструкции S6 несколько лет назад. Но тогда история закончилась полным провалом в продажах. Рынок не очень-то любит, когда со стандартной продукцией происходят резкие изменения.