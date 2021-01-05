Власти Белоруссии собрались переработать все законодательство из-за протестов

05.01.2021, 3:40, Новости дня

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В связи с «попыткой смены конституционного строя» в Белоруссии собираются «переосмыслить все законодательство», сообщил генпрокурор страны Андрей Швед.

Он сообщил, что вскоре состоится «широкое совещание при президенте» Белоруссии. Планируется обсудить «не только вопросы усиления ответственности за экстремизм», но и «переосмысление, переработку всего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году» и были направлены на «попытку захвата власти». Генпрокуратура станет одним из главных ведомств, которые займутся систематизацией и будут вносить предложения в рамках этой работы.

Также Швед рассказал, что запланировано совещание правоохранительного блока, на котором рассмотрят работу по пресечению нарушений общественной безопасности, правопорядка и по противодействию преступности в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Швед сообщил, что протесты негативно повлияли на уровень преступности. В 2020 году число преступлений увеличилось на 8%. Он пояснил, что, к примеру, кибермошенники, в том числе из-за рубежа, «воспользовались ситуацией, спровоцировали волну преступлений» и «выманивали у граждан сведения о персональных данных, связанных со счетами».

Генпрокурор заявил, что руководство протестами «зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра». Планируется «связывать в один узел» уголовные дела. «Центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий – на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее», – сказал он, подчеркнув, что протесты «никакие не мирные», из «центра дают команду «убей», «подожги», «взорви», поэтому необходимо привлечь к ответственности организаторов «из-за рубежа». По словам Шведа, «не секрет, что большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа».

Сейчас в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц, гособвинители просят о назначении максимально сурового наказания по делам, связанным с беспорядками. Как сообщил Швед, «это – право прокурора». По его словам, «во всем мире» считают, что «тот, кто поднял руку на должностное лицо правоохранительного органа, поднимает руку на государство».

Швед заявил, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции, «к новым условиям, выработала новые формы, методы работы и готова к тому, чтобы на любые вызовы или угрозы, которые будут в этом году, связанные с посягательствами на общественную безопасность, реагировать адекватно и оперативно». Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.