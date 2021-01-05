Трамп обещал представить «истинные» итоги выборов президента США

05.01.2021, 3:40, Новости дня

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Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что озвучит «истинные» результаты президентских выборов во время своего выступления.

Он сообщил в Twitter, что нельзя «сертифицировать результаты голосования», так как те ошибочны. «Истинные цифры» Трамп обещал представить во время своего ближайшего выступления, а также во время выступления 6 января. По его словам, у республиканцев есть и достоинства, и недостатки, но они «никогда не забывают». Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.

Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона, выступившего против попыток оспорить победу Джо Байдена на выборах. Axios называет сенатора близким соратником Трампа, а также заявляет, что Коттон является потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Белый дом сообщал, что 5 января Трамп отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге». В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.