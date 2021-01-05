Мнение: КГБ Белоруссии и Шеремет

05.01.2021, 3:32, Разное

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Коротко по сегодняшнему вбросу про то, что КГБ Белоруссии якобы хотело убить Шеремата или даже убило Шеремета.

Фабула такова:

1. Некое издание https://euobserver.com/ из Брюсселя, которое по официальным данным на треть живет на различные "демократические гранты" https://euobserver.com/static/about (в том числе через фонд, среди партнеров которого значится структура британского министерства обороны "Беллингкет" https://www.adessium.org/public-interest/), опубликовало некую запись https://youtu.be/1QKJuOKM5HY, где как утверждается, человек похожий на главу КГБ Белоруссии Зайцева! в 2012 году (!) якобы обсуждает с некими сотрудниками КГБ Белоруссии, как можно было бы завалить Шеремета убитого в 2016-м году. Разумеется, появление данной записи представляет из себя типичную публикацию спецслужб через один из сливных бочков. Какая именно, сказать сложно, но я бы дал 60-70% что это дело британских спецслужб. Вопрос о подлинности записи также остается открытым.

2. Формальным первоисточником записи является бывший сотрудник МВД Белоруссии и бывший старший лейтенант Игорь Макар https://www.dw.com/ru/jeks-silovik-iz-belarusi-lukashenko-postavil-ustanovku-kgb-ustranit-sheremeta/a-56127173. Что из себя представляет источник записи, отлично рассказывает https://www.svoboda.org/a/30953316.html "Радио Свободы":

Старший лейтенант Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз". С 2006 года он работал в штабе экс-кандидата в президенты Александра Козулина и после этого оказался в политической ссылке. В 2011 году сестра бывшего спецназовца Ольга и ее сын подали прошение о предоставлении политического убежища в Великобритании из-за преследований со стороны полиции и угроз жизни ей и ее сыну. Игорь Макар сотрудничает с ассоциацией By_Pol, которая помогает сотрудникам правоохранительных органов, отказавшимся подчиняться преступным приказам.

В интервью Белорусской службе Радио Свобода Игорь Макар рассказывает о том, как действуют спецподразделения, которые разгоняют демонстрантов, как они экипированы и чем вооружены. Он высказывает мнение о необходимости продолжать мирный протест и призывает сотрудников силовых структур не подчиняться преступным приказам.

Фактически, это профессиональный борец с режимом Лукашенко, который уже более 15 лет "разоблачает" деятельность белорусских спецслужб, а во время недавней попытки цветной революции в Белоруссии, он призывал сотрудников милиции и ОМОНа, переходить на сторону Тихановской, заявляя, что режим Лукашенко обречен и он всех сдаст. Стоит обратить внимание, что убежище его родственники просили в Великобритании, так что тут можно сразу предположить, что он вполне мог быть завербован Ми-6, которая в обмен на услуги с предоставлением убежища, через Макара (который конечно же на заседания к главе КГБ Белоруссии ходить не мог и если допустить, что запись подлинная), и легализует свою информационную операцию в стиле "отравления Скрипалей" и "трусов Навального". Фабула не меняется – Асад лично отдает приказы применять хим.оружие. Путин лично отдает приказы отравить трусы Навального. Лукашенко лично отдает приказы взорвать Шеремета. Паттерн поведения один, меняются лишь персоналии и обвинения.

2. Самого Шеремета вальнули в Киеве в 2016-м году, причем Порошенко, Геращенко, СБУ и прочая сволочь, тогда вопила, что за покушением на Шеремета стоит ФСБ и Россия. В 2019-м году выяснилось, что ФСБ не при чем, а убили Шеремета "герои АТО", о чем радостно поведал Аваков https://youtu.be/L6zIcUHvAUw



Подробнее про самих убийц тут – https://colonelcassad.livejournal.com/5493955.html Одни "герои АТО". Агентов ФСБ и КГБ не обнаружено.



Незадолго до того, как Шеремета замочили, он вовсю разоблачал Порошенко и нацистские банд-формирования.

3. Могли ли в КГБ Белоруссии раздумывать над тем, чтобы вальнуть Шеремета? Думаю, вполне могли, где-то на исходе нулевых-начале десятых. В середине десятых, сидящий в Киеве Шеремет с околонулевой аудиторией в Белоруссии, уже нафиг никому там был не нужен.

Тем более, что в 90-х в Белоруссии без суда и следствия валили различных бандосов в товарных количества, так что практика отстрела врагов государства в Белоруссии вполне существовала и сам Батька этим вполне гордился на публике, постоянно напоминая, мол "Помните, как мы в 90-х их всех перевалили"

Вальнули ли они его? Конечно нет, потому что настоящие убийцы уже были найдены Аваковым и представлены государственными структурами Украины. Более того, самого Шеремета также обвиняли в работе на ФСБ https://varjag2007su.livejournal.com/5740334.html, чтобы обелить его убийц, дабы в глазах общества представить их "патриотами", которые убили врага Украины. А теперь в рамках этих горячечных фантазий вообще получается, что КГБ взрывает агентов ФСБ. Люблю такие прохладные истории.

4. Почему эту историю пытаются раскрутить?

Думаю тут две причины – это часть медийной кампании против Лукашенко и белорусских силовых структур, которая шла большую часть 2020-го года, особенно после провала попытки цветной революции в Минске. С другой стороны, отношения между Украиной и Белоруссией стремительно деградируют, плюс Лукашенко открыто уличил Украину в подготовке боевиков для свержения власти и организации терактов на территории Белоруссии https://colonelcassad.livejournal.com/6431793.html, что Украина официально отрицала, хотя не секрет, что Украина была одним из плацдармов, опираясь на который готовилось свержение власти в Белоруссии. Предположу, что это данный наброс про КГБ, может иметь в том числе и украинское происхождение, а "запись" могла быть состряпана СБУ, которое раньше уже немало подобных фейковых разговоров изготавливало. С одной стороны, это ответка на обвинения Лукашенко, а с другой стороны, деятельность западного мейнстрима подрывной деятельности против Белоруссии.

5. Можно также отметить, что помимо украинских СМИ отрабатывающих тему и СМИ топящих за Хуаниту Тихановскую (начиная с сидящей не подкорме у польских спецслужб Нексты), разгоняют ее в основном те же СМИ, которые в свое время разгоняли фейки про хим.атаку в Думе, отравление Скрипаля и трусы Навального. В целом же, это выглядит как элемент информационно-психологической операции в стиле Integrity Initiative.

В общем, редкостная шляпа.