Мнение: Мир как Большой Норильск. Негры в кино

05.01.2021, 3:30, Разное

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Жан Вальжан и негр. Сериал “Отверженные” (Франция, 2019)

Нашел в РУнете, наконец, более-менее длинный текст в обоснование “движения BLM”, так сказать, по-русски. А то в российском обществе царит на сей счет настолько полное единодушие – прямо-таки единство партии и народа! – что противоположную точку зрения (наоборот, практически господствующую на Западе), приходится искать по каким-то экзотическим ресурсам (как здесь – какой-то, прости господи, kkbbd.com) Но вот, слава богу: нашлась некая девушка по фамилии Кувшинова, которая, ничего не боясь, доказывает добрым русским людям на их родном языке, что негров МОЖНО занимать в сериалах на исторические темы в ролях дворян и рыцарей, а ссылка на “историзм” в данном случае “не катит”.

Это, конечно, полный подрыв скреп и вообще практически антигосударственная диверсия; хуже только представить, что Кувшинова выступила в поддержку однополых браков и гей-парадов. И начала смелая авторша, кстати, с критики… писательницы Татьяны Толстой, которая как раз в своем очень популярном Фейсбуке осмелилась матерно выругаться по поводу очередного американского сериала Нетфликса, в котором «дамы высшего общества — чернокожие, фрейлины тоже», как будто «народились от Отелло». Кувшинова смело вступает в бой, и ее основной point – что нечего, мол, придираться к цвету кожи, когда подлинный “историзм” в любом случае невозможен, и актеры 21 века все равно во всем – в манере речи, в росте, в походке, белизне зубов и т.д. – “отсюда”, а не “оттуда”. “Героев из прошлого играют актеры, которые едят другую еду. Они выше на несколько сантиметров, чем их предки. Они двигаются, как люди XXI века. Они говорят на другом языке, потому что, даже намеренно убрав из диалогов современный слэнг, вы все равно общаетесь не как сто или двести лет назад, ведь реплики пишут люди сегодняшнего дня”. По ходу дела авторша остроумно вворачивает, что, собственно, в той же Америке евреи, ирландцы и итальянцы получили право считаться “полноценными белыми” лишь ближе к середине прошлого века, ненамного раньше десегрегации негров.

И далее: “Почему так важен именно цвет кожи? Почему вы можете принять «неаутентичную» белизну зубов, но не можете принять «неаутентичный» цвет кожи? Почему для вас важнее, что у приглашенной на роль Русалочки актрисы Холли Бейли темный цвет кожи, а не то, что она, например, замечательно поет? И как называется предубеждение, при котором цвет кожи является первой, определяющей и последней характеристикой при взгляде на человека?

С тех пор, как в середине 1970-х была открыта и описана реплицирующаяся единица информации — мем, мы знаем, что идеи и концепции, порожденные определенными социально-экономическими обстоятельствами продолжают существовать века спустя после исчезновения этих обстоятельств. Религии аграрных обществ никуда не делись в обществе постиндустриальном. Работая наравне с мужчинами, имея контроль над рождаемостью женщины по-прежнему считаются «вторым полом» и «нишевой группой населения» (почитайте негодующие комментарии под сообщениями о том, что с 1 января в московском метро появились женщины-машинистки). Или вот, например. В современном обществе гораздо чаще встречаются семьи, в которых детей растит отчим, а не мачеха, потому что сегодня ребенок после развода как правило остается с матерью. Но мизогинный архетип «злой мачехи», попадающей в оборот каждого нового поколения из классических (а потому считающихся безобидными) сказок, никуда не исчезает, хотя он порожден, да, тем укладом, при котором после смерти первой жены, чье здоровье подорвали многочисленные роды, отец приводил в дом новую.

Идея о том, что люди с темным цветом кожи принципиально отличаются от людей с белым цветом кожи, возникает в позднем Средневековье (Гиппократ считал, что цвет кожи младенца обусловлен климатом [2]). Но главной причиной ее распространения в сегодняшнем виде является трансатлантическая работорговля, которая началась в середине XVI века и продолжалась до начала XIX. Сочувствие себе подобным — предустановленное свойство любого человеческого существа, поэтому для превращение другого человека в объект, его приходилось при помощи интеллектуального усилия превращать в нижестоящее существо и приписывать его ничтожность объективным природным факторам. Цвет кожи — самый видимый и очевидный подобный фактор; именно он и стал палочкой выручалочкой в деле дегуманизации. Торговля рабами из Африки была легитимизирована идеей о том, что чернокожие являются людьми в меньшей или убывающей малой степени, а темный цвет кожи указывает на нечистоту, которую следует устранять при помощи гигиены. После Холокоста про это не любят вспоминать, но в тех же США представление о евреях (а также об итальянцах и об ирландцах), как о белых, является общественным договором, «постепенно достигнутым в XX веке в рамках социального и политического прогресса и инклюзии» (КУВШИНОВА)

И я, кстати, склонен с ней согласиться. Для себя я, чтобы понять все это вторжение негров в сериалы на исторические и сказочные темы, давно сочинил такую игровую модель. Представим себе какой-нибудь Норильский городской театр (или зековский театральный кружок) какого-нибудь 1949 или там 1953 года. Понятно, что весь Норильск тогда был – город зеков. А в тамошнем театре начинали играть зеки Смоктуновский и Жженов (я, собственно, про них и подумал поначалу, поэтому Норильск). Но вот можно же представить себе, что сталинские сатрапы сослали в тот же Норильск еще и сотню-другую негров? Можно – они ведь мели вообще всех. Могли и негров. И вот, допустим, негры попали в Норильск, выбраться обратно не могут; кто-то из них наверняка пришел бы попытать счастья и развеяться в театральный кружок. Даже допустим, что негров пришло бы много – человек 10. Что ж – не выгонять же их? Я б на месте руководства кружка не выгонял, все ж, свой брат зек. Пусть тоже играют!

Но вопрос – что? Я бы, может, как Евстигнеев в “Берегись автомобиля”, тоже захотел бы поставить “Гамлета”. Вообще, чего играть в кружке самодеятельности в Норлаге? Конечно, лучше мировую классику! Но вопрос – а что ж делать с нашими чернокожими членами кружка?! Мы ведь там все вместе, товарищи по несчастью! Их что ж – оставить вне репертуара, только потому, что в мировой классике, кроме роли Отелло, совсем нет “черных” ролей?!!

Но это ж несправедливо! Думаю, любой добрый и непомешавшийся человек согласился бы включать наших негроидов в постановки на общих основаниях, хоть в Гамлета, хоть в “Чайку”. И зрители – тоже из бывших или нынешних зеков – наверняка не свистели бы, понимали бы положение. Ну есть в труппе 5 или 10 негров! Что ж, совсем ролей не давать? Играют ведь, а не прохожих по вечерам режут! Такое надо поощрять, а не превращать их в изгоев. Да и впрямь, положа руку на сердце: стремно только первые 5 минут, потом (если играют хорошо, конечно) – привыкаешь и на цвет уже не обращаешь внимания.

То есть – из каких-то эстетических соображений, с точки зрения “привычности” – может, и лучше бы по-старому, “только из белых”. Но суть в том, что все мы нынче – зеки в большом Норильске, и это, по большому счету, не изменить. Значит, чем биться в злой истерике – негров надо брать на роли. И ничего тут не поделаешь. Три условия:

а) если они хотят

б) если они могут

в) если они стараются.

То есть, в общем-то, те же условия, что и ДЛЯ ВСЕХ. Безотносительно цвета кожи. Понимаю, что в комментах со мной не согласится примерно никто – но среди читателей, думаю, согласятся многие. Мир – это большой Норильск, и если среди зеков появились негры – пусть они приходят в наш театральный кружок. И азиаты тоже. Важно лишь соблюсти грань – не делать этого по разнарядке, типа введения “квот”, как сейчас в Голливуде. Как избегать квот и при этом не ставить барьер??

Возможно, в Норильске должно быть два театральных кружка. Один – расистский, другой – под руководством Кувшиновой и, допустим, меня. В одном – постановки с неграми, терпимые, в другом – аутентичные “исторические”, только с белыми. И пусть добрые русские зеки ходят, смотрят, выбирают… Правда в итоге должна победить.

Ну и, кстати, чего уж нам-то строить из себя каких-то целок и невероятных ревнителей “исторической правды”. Татьяне Толстой уж точно надо бы постыдиться. Наш родной и при этом совершенно вопиющий BLM – это, например, всенародно обожаемый Броневой в роли шефа гестапо (!) Мюллера. И никто ведь матерные комменты не пишет. Почему-то.