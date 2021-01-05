Чёрная Анна Болейн – Личное мнение

05.01.2021, 3:16, Разное

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Когда я узнала, что в каком-то новом сериале английскую королеву Анну Болейн играет афроамериканка, моей первой мыслью было: «Это как-то неправильно. Это — против исторической правды».



Фото: Соцсети

Первая мысль — не всегда самая верная.

Жену короля Генриха VIII Тюдора может и должна играть чёрная женщина.



Наши расисты, которые себя таковыми, к слову, не считают, высмеивают новые законы Голливуда, по которым в кино должно быть расовое разнообразие.

А почему, собственно, нет? Почему бы и не пожертвовать исторической правдой? Тем более, что Голливуд это постоянно делал и делает: жертвует исторической правдой так, что щепки летят.

Когда носатую страхолюдину Болейн играет восхительнейшая Натали Портман, это же никого не возмущает.



Фото: Cоцсети

А Клеопатра! Она же была откровенной уродиной, но, когда её играла красивейшая женщина своего поколения Элизабет Тейлор, никто и бровью не повёл. Под прицелом голубых глаз Тейлор на историческую правду всем было плевать.



Фото: Соцсети

Когда дело касается белых актёров, на историческую правду многие удобно закрывают глаза.

В основанном на реальных событиях триллере «Засада» белоснежная Мина Сувари играла персонажа, которым в жизни была афроамериканка.



Фото: Соцсети

И подобными примерами я вас завалю по самые брови, если посмеете мне возразить.

Как красивая женщина может играть некрасивую, как белый актёр может играть чёрного, так и чёрные актёры могут и должны играть любых персонажей: хоть исторических, хоть нет.

Я так считаю.

А вы? Почему?