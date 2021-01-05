Мнение: Письмо: “Тrue story”

05.01.2021, 3:08, Разное

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Этого я даже комментировать не берусь.

Но вы не стесняйтесь.

eugeny_888

Здравствуйте, Эволюция! С Новым годом Вас!

Просто длинная true story о долгой драме, тормозах и френдзоне с комичным окончанием.

Есть девушка, с которой знакомы уже как лет шесть, общения на отличной ноте, тëплое времяпровождение, сами знаем друг друга отлично и спокойно посвящаем друг друга в самые разные сферы жизни. Когда-то давным давно проскакивала искорка, но как-то не срослось – на протяжении всех этих лет, стоит кому-то подумать про романтику, то у одного из уже имеются те или иные отношения со своими прелестями и косяками. Все принципиальные и ни в коем случае не будем выбивать друг друга из отношений и/или пытаться увести человека. Так, собственно, все эти годы и проходят.

Недавно был новый год (с наступившим, сторивцы), собрался небольшой праздник у моей старшей сестры, к которой я с радостью поехал, прихватив бутылку виски. Пока пиршество шло, я что-то прилëг на диван в другой комнате и стал обзванивать родных и друзей, одаривая их поздравлениями. Очередь дошла и до той самой дамы. Слово за слово, узнал я, что новый год начался у неë с отрицательной ноты, мужик снова нажрался не пойми где, у кого и зачем. Новый год новым годом, конечно, но меру знать надо, а мера данного господина – стабильно в щи. Вынес ей мозг, все дела. Я решил воспользоваться моментом, помочь человеку не провести весь праздник в злобе и грусти, и предложил пересечься, мол, у меня есть выпивка, хорошее настроение и приятная компания из родственников и приятных знакомых.

Встреча прошла у кинотеатра города, возле которого уже слонялись компании в дрова пьяных студентов и школьников (зрелище, откровенно говоря, до жути неприятное, но и смешное, еле как сдержался не крикнуть подобным: “С новым годом!”). Слово за слово, беседы о жизни, я навеселе, и тут новость: Мужик нажрался и уснул. Все вздохнули с облегчением, ибо геморрой на новогоднюю ночь самонейтрализовался и можно наконец нормально провести время.

Уговорил пойти со мной, уже оба в приподнятом настроении, по гололëду, сцепившись за руки, медленно но верно кочевали на квартиру сестры, где уже все достигли идеальной для себя консистенции. Вечер прошëл просто замечательно, сидели в обнимку, облокотившись друг на друга, слушали тосты, рассказывали истории, смеялись и в целом ночь была прекрасна. Далее экий Артур(имена – чистый художественный вымысел) поднимает тост за дам, обращая внимание на нашу приятную пару и добавляет что-то вроде: “И за ваше совместное счастье!” И всë бы ничего, но подруга решает внести чëткое уточнение: “Мы просто друзья.” Артур извергся благим матом и сказал: “Б(цензура), парень, соболезную.” Я в хохот, рюмки бьются рëбрами и содержание летит по прямой траектории в печень.

Теперь о тормозах… Вечер мы провели очень близко в самой тëплой атмосфере, довольны остались оба, и ведь не первый раз в жизни уже такая тесная связь случается. Не могли же все мысли остаться в прошлом, что теперь это действительно не более, чем очень тëплые дружеские взаимоотношения? Столько неоднозначных фраз, ситуаций, интонаций, и ведь все всë понимают и знаю, что понимают. Но вот тормозим. С другой стороны, есть в этом несомненный плюс: набрались опыта из других романов, знаем, что где и как порой нужно делать, начнись всë раньше, могло бы всë порушится спустя год и связь была бы потеряна навсегда. В общем, как-то так.

Сумбурно, неинтересно, объëмно.

Излагайте свои мысли, мнения по этому поводу и говорите, как вы считаете, стоит ли в перспективе пробовать что-то с этим человеком, или лучше не рисковать потерять нажитое?

С уважением, Евгений