 

Грищук: Я думал, что конкурс на пост главы САП начнется в октябре или в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры

05.01.2021, 3:00, Новости дня
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И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассматривает возможность участия в конкурсе на пост руководителя САП. Об этом он сказал в интервью изданию “Бабель”, которое вышло 4 января.

“Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП. Мне не важно, будет там Грищук или кто-то другой. Главное – чтобы лицо имело полномочия, чтобы мы могли назначать группу прокуроров, подписывать процессуальные документы. Ранее мы группу прокуроров назначали по 10 минут, а сейчас идет три-четыре дня, и есть риски, что материалы будут читать другие лица, не только генпрокурор”, – сказал он.

Грищук отметил, что рассматривает возможность участия в конкурсе.

“Но пока нет официального объявления, поэтому не о чем говорить”, – добавил и.о. руководителя САП.

В САП нет руководителя с августа, когда предыдущий глава Назар Холодницкий ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

6 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава САП будет избран в ближайшие месяцы”13 октября комиссия начала работу, сообщало агентство УНН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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