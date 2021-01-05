Мнение: Огораживание

05.01.2021, 2:56, Разное

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История с вакцинным паспортом является не только сугубо российской. Соответствующие документы будут вводить другие страны и объединения. В частности, Евросоюз.

У введения таких паспортов будет достаточно много следствий. Экономических, политических, социальных, культурных. Естественно, что в каждой стране или объединении стран будет создан «свой» список сертифицированных вакцин, а значит — только вакцинация «правильными» вакцинами от «правильных» производителей даст право на получение документа. В Европе, к примеру, это вакцины Модена и Пфайзер. А вот российские Спутники и Векторы, по всей видимости, в Европе признаваться не будут. А потому — увы, но только в пределах собственного зоопарка.

Еще один нюанс заключается в том, что сама по себе вакцинация будет иметь срок годности. В любой момент этот срок может быть продлен или наоборот, сокращен. Что автоматически потребует переподтверждения и переполучения паспорта (или его продления).

Фактически у нас на глазах буквально вот-вот начинают создаваться огороженные зоны, причем прежние правила, в которых нелегальный мигрант мог рассчитывать на гуманизм, права человеков и прочие демократические штуки, теперь по факту будут отменяться. Для нелегалов будут создаваться изолированные лагеря, откуда они будут безо всяких сантиментов через санобработку выдворяться в пункт отбытия. Отдельные страны Третьего мира смогут даже зарабатывать на приеме таких высылаемых, причем их судьба после передачи никого интересовать не будет. Ни правозащитников, ни Грету Тунберг, никого.

Перемещения по миру станут привилегией, что, кстати, будет означать крах мировой транспортной отрасли, туристической и вообще всего, что было нацелено на массовые перевозки и поездки среднего класса. Вообще, уничтожение среднего класса создает огромное количество отложенных по времени рисков и проблем. Тот же туризм может выжить, так как возникнет повышенный спрос на внутренние турпоездки. Но резкое сжатие среднего класса неизбежно этот спрос также сожмет — и сейчас даже трудно сказать, будет ли здесь выигрыш для внутреннего туризма или нет. То же касается индустрии развлечений, довольно большого сегмента предприятий общественного питания, ориентированных на относительно высокий чек — ну и так далее.

В любом случае уже в этом году мир начнет очень быстро меняться, создавая новую нормативную базу, под которую будет вынуждена подтягиваться повседневная жизнь и бизнес. Столь быстрые изменения сделают практически невозможным протест в отношении них — пока люди соберутся протестовать против одного введенного ограничения, на его базе будут приняты еще несколько. Процесс будет носить лавинообразный характер. Как заражения или ядерный взрыв. Старый мир будет умирать, конечно, еще достаточно долго, но в целом его похоронят еще живым, и новый молодой и совершенно бесчеловечный порядок будет выплясывать на еще живом, но уже умирающем теле.