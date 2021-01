В России увеличено вознаграждение сотрудников за исключительные права на патентоспособные объекты

05.01.2021, 2:50, Разное

16 ноября 2020 года правительство РФ утвердило новые правила, повышающие ставки вознаграждения, которые работодатели должны платить работникам за их изобретения, полезные модели и промышленные образцы («Правила»). Правила будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года.

Права работодателей на патентоспособные объекты своих сотрудников и право сотрудников на вознаграждение

В РФ исключительные права на патентоспособные объекты (например, изобретения, полезные модели и промышленные образцы), которые работники создают в рамках своих служебных обязанностей или в качестве конкретной задачи для своего работодателя, обычно принадлежат работодателям. Чтобы получить исключительные права на патентоспособные объекты работника, обязанности работника должны быть сначала достаточно формализованы (например, в трудовом договоре или должностной инструкции работника). Затем, получив уведомление об изобретении работника или другом патентоспособном объекте, работодатель должен (i) подать заявку на патент на патентоспособный объект работника, или (ii) передать право на получение патента третьей стороне, или (iii) в пределах четырех месяцев со дня уведомления сообщить работнику, что патентоспособный объект считается секретным. Как только работодатель выполнит одно из трех вышеуказанных действий, работник будет иметь право на получение вознаграждения от работодателя. Вознаграждение не может быть включено в заработную плату работника и выплачивается отдельно.

Вознаграждение увеличивается по правилам

В 2014 году Правительством Российской Федерации установлены порядок, ставки и условия выплаты вознаграждения за изобретения сотрудников и другие патентоспособные объекты. Правила увеличивают ставки вознаграждения следующим образом:

По изобретениям: вознаграждение увеличено до трехмесячного среднего оклада (с одномесячного); и

По полезным моделям и промышленным образцам: вознаграждение увеличено до средней заработной платы за два месяца (с одного месяца).

После каждого года использования работодателем изобретения работника такое вознаграждение должно быть выплачено в течение одного месяца. Если работодатели и работники еще не определили размер, условия и порядок выплаты вознаграждения в официальном соглашении, новые Правила будут применяться к отношениям работодателей и работников.

Лучшие практики

В свете новых Правил работодатели, ведущие бизнес в России, должны пересмотреть свои существующие трудовые договоры и должностные инструкции, чтобы подтвердить обязанности сотрудников по созданию изобретений. Работодатели, у которых еще нет такой документации, должны формализовать трудовые договоры и должностные инструкции, чтобы обеспечить включение положений об исключительных правах. Кроме того, работодатели должны установить систему и процедуру отслеживания изобретений сотрудников и других патентоспособных объектов, которые, среди прочего, документируют дату создания сотрудником (-ами) патентоспособного объекта, дату, когда работодатель был проинформирован о создании патентоспособного объекта, дату, когда работодатель выполнил одно из трех указанных выше действий в отношении вновь созданных патентоспособных объектов, крайний срок выплаты вознаграждения работникам,

Кроме того, работодатели должны гарантировать, что вознаграждение выплачивается отдельно от заработной платы сотрудников, например, указав платеж в отдельной строке в платежных ведомостях сотрудника. Чтобы избежать споров, работодатели также должны оформить размер причитающегося вознаграждения в соглашении с работником.

