Экономика: 2021-й станет годом роста доходов и экономики

05.01.2021, 2:48, Новости дня

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После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП РФ вернется на уровень 2019 года?

Российская экономика показала в 2020 году даже большую устойчивость, чем ряд западных стран, в частности США и ЕС. ВВП РФ уменьшится всего лишь на 3,6%, тогда как в ряде стран ЕС падение экономик составит около 9%. После обвалов весной к концу года российская экономика особенно оживилась, ее восстановление должно продолжиться и в новом году.

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной, чем в текущем, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его прогнозу, темпы роста ВВП РФ в 2021 году составят плюс 2-3% при цене на нефть от 50 долларов за баррель, рубль при этом ждет укрепление. ЕБРР ожидает роста ВВП РФ в 2021 году на 3% при условии положительной динамики цен на нефть.

«Рост ВВП на 2-3% при цене Brent в 50 долларов можно назвать реалистичным, а в среднем по итогам 2021 года российская экономика может увеличиться даже на 3,3%. Этому будет способствовать уменьшение влияния пандемии на потребительскую и деловую активность, в том числе благодаря массовой вакцинации. Естественно, что более высокие цены на нефть также окажут поддержку российской экономике», – говорит эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Парадоксально, но российской экономике косвенно помогут расти США, КНР и Япония.

Эти страны направили на поддержку своих экономик порядка 8% мирового ВВП. Плюс сделка ОПЕК+ поддержала спрос и цены в размере 6-10% от мирового спроса. Это превосходит оценочный ущерб мировой экономики от ограничений из-за коронавируса, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его мнению, такая большая поддержка создает наиболее благоприятный и сильный за последние 25 лет потенциал для роста в том числе нашей экономики.

С другой стороны, российский Центробанк также создал предпосылки для роста российской экономики. По сути, это первый кризис, когда Банк РФ не увеличил ключевую ставку, убивая кредитование, а наоборот, существенно ее снизил. Мягкая монетарная политика привела к более быстрому росту реальной денежной массы – на 12,4% год от года, говорит Осин. Иными словами, российскую экономику накачали деньгами. И это создает потенциал для того, чтобы ВВП РФ в 2021 году вырос даже на 4-6%, считает аналитик. Это базово-позитивный прогноз.

Впрочем, Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, не ожидает, что рост российской экономики превысит 2,5%. Больший рост, по его мнению, возможен лишь при необыкновенно бурном восстановлении мировой экономики, росте цен на нефть выше 50 долларов за баррель и росте частного потребления. Но нефть, по его прогнозу, скорее всего, будет колебаться в коридоре 40-60 долларов за баррель.

Чтобы восстановление экономики было более быстрым – плюс 3% и выше – необходимо выполнение двух условий,

считают аналитики ИК «Финам». Во-первых, нарастить добычу нефти. Ее сокращение в рамках сделки ОПЕК+ отняло 2% ВВП в этом году, оценивают аналитики. Этот фактор оказался вторым по значимости для экономики после «жесткого» карантина весной. Во-вторых, должна измениться потребительская модель поведения населения – с ориентации на сбережение накоплений на ориентацию на потребление.

Бабин считает, что российскую экономику удержали от более серьезной просадки даже не столь жесткие ограничительные меры по борьбе с пандемией, сколько быстрое восстановление цены на нефть выше 42,4 доллара за баррель. А это важно: такая цена заложена в бюджет РФ, и при ней бюджет становится бездефицитным. Правда, в итоге бюджет оказался все-таки дефицитным, но здесь сыграло свою роль сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ – и соответственно, снижение экспортной нефтегазовой выручки.

Что касается монетарной политики, то ключевая ставка, скорее всего, останется в новом году вблизи ориентира в 4%. «Невысокие темпы роста реальных доходов населения в следующем году после глубокого падения в 2020 году (на 5%, по нашей оценке) будут препятствовать росту цен», – отмечают в «Финам». Мягкая монетарная политика останется актуальной, и повышения ставок Банком РФ стоит ждать не ранее 2022 года.

Регулятор может повысить ставку уже в 2021 году только в случае сочетания двух факторов, считают эксперты. Во-первых, инфляция будет выше таргета в 4% – 4,5-5%. Второе – если будет резкое V-образное ускорение роста экономики. Тогда ставку придется повысить до 5-5,5%. Но этот альтернативный сценарий выглядит сейчас маловероятным.

«В ближайшие два года ключевым риском может стать существенное ускорение инфляции в мире и России. Это теоретически может транслироваться в сценарий экономического шока. Но вероятность подобного шока мы оцениваем, исходя из исторической статистики кризисов в РФ, традиционно на уровне 20%», – говорит Осин.

И все же есть факторы, которые могут помешать даже небольшому росту российской экономики в новом году. Например, если сырьевой рынок снова сдаст назад, и нефть не дотянет до 50 долларов за баррель. Такое может случиться, если проведение массовой вакцинации или ее результат (на фоне появления новых штаммов коронавируса) вдруг окажется не столь быстрым и успешным, как сейчас ожидается, говорит Бабин. «Если вакцинация начнет давать эффект лишь ближе к осени следующего года, то времени на активный рост экономики будет немного», – согласен Ермолаев.

Конечно, РФ никуда не деться от геополитических рисков, как и угрозы новых санкций. «Новый президент США занимает жесткую позицию по отношению к России. Уже в начале следующего года мы можем услышать соответствующую риторику, а также наблюдать новые санкционные инициативы администрации Байдена. А если Демократическая партия получит контроль над верхней палатой Конгресса США, то администрации Байдена станет проще утверждать законопроекты антироссийской направленности», – считает Бабин.

Эта угроза будет мешать укреплению российской валюты.

«В настоящее время рубль существенно, примерно на 10%, недооценен относительно существующих цен на нефть. То есть при снижении геополитической премии за риск в российских активах доллар вполне мог бы стоить 67 рублей.

Но, к сожалению, сложно и в следующем году ожидать снижения этого риска. Более того, введение новых санкций может несколько увеличить данный риск, оказывая давление на рубль», – говорит Ермолаев.

Поэтому прогнозировать, когда же РФ в итоге вернется на докризисный уровень экономики и доходов населения, не так-то просто. Но при базово-консервативном прогнозе прироста российской экономики, восстановление реального ВВП до уровней 2019 года займет год–полтора, считает Осин. Это значит, что это произойдет если не к концу 2021-го, то к середине 2022 года наверняка.

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