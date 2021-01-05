 

Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой

05.01.2021, 2:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вооруженный мужчина, который устроил стрельбу в подъезде дома в Москве, задержан, сообщают СМИ. По словам жены, у него были ружье и граната.

Мужчина заблокировался в квартире жилого дома, расположенного на Васильцовском стане. Опубликовано видео, на котором он попытался выбраться за окно, находящееся на одном из последних этажей многоэтажки. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки. Как передает РЕН ТВ, «дебош с оружием устроил Максим Лихонин – охотник, который сильно выпивал в последние дни».

Напомним, главк МВД по городу сообщал, что мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу, пострадавших нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Саманта Пауэр – Путину не дали вмешаться в американские выборы, но Трамп исполняет его волю

18.07 / Следователи начали проверку после розлива дизтоплива в Москве-реке

19.07 / Анонсировано первое предвыборное мероприятие Канье Уэста

25.10 / Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Карабахе

30.10 / Компания Intel обещает ускорить процессоры Rocket Lake-S

30.10 / ГБР проверяет председателя Конституционного Суда на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации

04.12 / Политика: Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

17.12 / В мире: Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

12.12 / Адвокаты заявили о давлении прокуроров САП на суд в деле экс-главы “Спецтехноэкспорта” Барбула

02.09 / Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска