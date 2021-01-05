 

Военные США покинули одну из своих крупнейших баз в Афганистане

05.01.2021, 2:48, Новости дня
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Американские военные полностью передали под контроль афганских сил базу в провинции Логар в Афганистане, сообщают СМИ.

Последние 300 военных США покинули ее на прошлой неделе, информирует ToloNews со ссылкой на местные власти. До того, как США подписали соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), на базе находились 600 американских военных. Указывается, что американцы, остававшиеся на базе, помогали афганским силам в обучении, но не участвовали в боях.



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