Мнение: Chengdu J-20. Китайский истребитель 5-го поколения

05.01.2021, 2:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Довольно интересный обзор китайского истребителя 5-го поколения Chengdu J-20, который является прямым конкурентом американского F-35 и российского Су-57.

Рассказывается о достоинствах и недостатках машины. Что свое, а что подсмотрено у нас или у американцев. Указаны как несомненные достижения китайской авиастроительной отрасли, так и некоторые ее проблемы (например, с авиационными двигателями).