 

Мнение: Chengdu J-20. Китайский истребитель 5-го поколения

05.01.2021, 2:40, Разное
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Довольно интересный обзор китайского истребителя 5-го поколения Chengdu J-20, который является прямым конкурентом американского F-35 и российского Су-57.
Рассказывается о достоинствах и недостатках машины. Что свое, а что подсмотрено у нас или у американцев. Указаны как несомненные достижения китайской авиастроительной отрасли, так и некоторые ее проблемы (например, с авиационными двигателями).

Источник: Colonel Cassad



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