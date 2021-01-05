Мнение: О проблеме лишнего миллиарда

05.01.2021, 2:12, Разное

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По большому счёту, «лишними» в экономическом плане уже сейчас являются намного больше 1 млрд чел. в мире. Они, по сути, не создают никакой добавленной стоимости сверх собственного потребления. Но пока это преимущественно население какой-нибудь Африки или Юго-Восточной Азии, проблема не слишком волнует большинство белых людей. Другое дело, когда дело дойдёт до развитого мира.

А дойдёт оно уже #скоро.

В наши дни радикальные изменения в производстве и потреблении происходят с беспрецедентно высокой скоростью. И рыночный капитализм, каким мы его знаем, не вечен. Предстоят масштабные тектонические изменения, и в великой гонке за инновациями появится совершенно новый класс «нетрудоустраиваемых» людей, ненужных, «лишних».

Капитализм эффективен в том, что касается реализации новых проектов и их финансирования. Существует рынок, который создает конкуренцию между компаниями, и в теории от этого выигрывают потребители. Но по иронии, они же являются работниками, и если вспомнить про их эксплуатацию, то картина получается уже не столь радужной.

Меж тем капиталисты постоянно работают над тем, чтобы усовершенствовать средства производства или продажи чего-либо. И тектонические сдвиги начались абсолютно во всех сферах экономики. Вместо традиционного такси — сегодня Uber, Bolt. В магазинах все чаще встречаются автоматические кассы, которые приближают нас к конечной цели — полностью избавиться от персонала. То же самое в ближайшем будущем произойдет и с транспортом. Перевозить нас будут исключительно автомобили без человека за рулём. Все это происходит и постоянно усовершенствуется для того, чтобы было более быстрым, прибыльным и конкурентоспособным. И именно это заводит капитализм в тупик.

Почему? Потому что в великой гонке за инновациями система лишается одного сегмента, который ему необходим — потребителя. Ведь из-за неминуемой роботизации стольких рабочих мест появится огромное количество людей, которые больше не будут входить в рабочий класс. Они даже безработными не будут, потому что безработный — это человек, который ищет работу. Это будет совершенно новый класс «нетрудоустраиваемых» людей, ненужных. Для них невозможно будет «придумать» новые рабочие места, поскольку число рабочих мест продолжит сокращаться. Даже если машина не сразу отнимет у человека его рабочее место, за неё это сделает другой рабочий. Когда появится масса безработных, борьба за рабочие места между оставшимися будет настолько ожесточённой, что работу будут получать только лучшие из лучших.

Вопрос, который встаёт сегодня, звучит так: что будет с рабочими/потребителями? Даже при большом желании их уже не в кого и не во что будет переквалифицировать. В ближайшее время полностью могут исчезнуть, например, заводские рабочие. Заводы будут большими «коробками» вроде современных 3D-принтеров, которыми полностью управляют машины с передовым искусственным интеллектом и которые производят все, что нужно, без участия людей.

Технически, высвобожденные трудовые ресурсы могли бы перетечь в другие сферы, как это было во времена предыдущих технологических революций. Но сейчас изменения происходят слишком глобально и слишком быстро. Если прежде переход занимал жизни двух-трёх поколений, то теперь всё произойдёт за какие-то пару десятков лет. Уже происходит.

Пока что удешевление той или иной сферы из-за уберизации расширяет доступ в неё новых потребителей. Но так будет не всегда. Когда изменения пойдут фронтально, лишними разом станут сотни миллионов, а то и миллиарды – практически одновременно. И безусловный базовый доход гарантирован далеко не всем.

Что тогда делать с этими людьми? Как их утилизировать быстро и безболезненно?