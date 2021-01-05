 

В Донецкой области будут судить участника “военной полиции ДНР”

05.01.2021, 2:08, Новости дня
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В Донецкой области заочно будут судить 37-летнего жителя Снежного, которого подозревают в участии в террористической организации “ДНР”. Об этом 4 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2014 года по январь 2015-го мужчина входил в состав “военной полиции минобороны ДНР”.

“Находясь в звании рядового, имея удостоверение и личное оружие, обвиняемый работал охранником в контрольно-пропускном пункте у Харцызского трубного завода, который находится на временно не подконтрольной украинской власти территории. Кроме этого, он осуществлял вооруженную охрану пленных военнослужащих ВСУ, которых удерживали представители незаконных вооруженных формирований РФ в элеваторном помещении пгт. Кутейниково Амвросиевского района Донецкой области”, – говорится в сообщении.

Мужчине выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 258-⁠3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или организации). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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