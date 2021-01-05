“Прокуроры и детективы работают на свалку”. И.о. главы САП рассказал, как повлияло на работу антикоррупционных органов решение КСУ

05.01.2021, 2:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью “Бабелю”, которое вышло 4 января, рассказал, что после отмены Конституционным Судом ряда норм антикоррупционного законодательства часть работы прокуроров и детективов оказалась ненужной.

“В октябре 2020 года Конституционный Суд нанес сокрушительный удар по антикоррупционной системе. Общество отреагировало пикетами. Я не имею права высказывать позицию относительно этого решения, но со стороны прокуроров это выглядит так: прокурор работает, собирает материалы уголовного дела, ходит в суд, выслушивает в свой адрес негатив от защиты. Затем в один “прекрасный” день [Конституционный] Суд отменяет уголовную статью, по которой прокурор вел производства. Он приходит в суд, видит довольные лица защиты и еще должен просить прекратить производство, поскольку уголовная статья неконституционна. Фактически прокуроры и детективы в этом случае работают на свалку – это очень демотивирует”, – сказал Грищук.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписал. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от “Слуги народа” Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.