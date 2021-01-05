Иностранный язык исключили из числа обязательных ЕГЭ

05.01.2021, 2:06, Разное

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Иностранный язык исключили из списка предметов, по которым выпускники школ обязаны сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Соотвествующий приказ министерства просвещения опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, обязательными останутся экзамены по русскому языку и математике. Английский, французский, немецкий, испанский или китайский языки по окончании 11 класса школьники смогут сдать по желанию.

Против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку выступали несколько общественных организаций, среди которых был и Национальный родительский комитет. В Рособрнадзоре отмечали неравенство условий для учеников из разных регионов и невысокий уровнь преподавания в сельских школах.

Федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривающий введение третьего обязательного ЕГЭ по иностранному языку, был принят в 2012 году. Тогда планировалось ввести этот экзамен с 2020 года, однако позже введение нового экзамена отложили еще на два года.

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