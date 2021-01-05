 

Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине

05.01.2021, 1:56, Новости дня
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей с требованием обеспечить граждан Украины российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил глава молодежного крыла партии Артем Марчевский.

Марчевский, слова которого приводятся на сайте партии, сообщил, что к ОПЗЖ «регулярно обращается огромное количество людей», включая «людей с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти». Также обращаются пенсионеры и молодежь, которая «переживает за своих родителей, бабушек, дедушек».

Марчевский подчеркнул, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук «уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины», Украина «даже может начать ее производить». Однако киевским властям, «видимо, плевать на жизнь и здоровье людей», сказал он.

«Оппозиционная платформа – За жизнь», как сообщил Марчевский, «инициирует сбор подписей для получения и производства вакцины». Партия начнет «с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда», позднее «охватит всю Донецкую область, Луганскую область и распространит на всю Украину». ОПЗЖ намерена потребовать «зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины».



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