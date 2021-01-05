 

В Черниговской области радиорелейная станция вышла из строя из-за кражи военного имущества

05.01.2021, 1:16, Новости дня
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Военная прокуратура Черниговского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщила начальнику аппаратного полка о подозрении в краже военного имущества на 200 тыс грн. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

В прокуратуре установили, что в конце октября 2020 начальник аппаратного полка присвоил “два специальных переносных компьютера общей стоимостью более 200 тыс. грн”.

Отмечается, что из-за этого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять свои задачи.

https://www.facebook.com/vpcru/posts/3764491480280114

Сейчас, говорится в сообщении, похищенное имущество возвращено, досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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