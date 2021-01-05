 

Голубовская рассказала, что будет с эпидемией коронавируса весной

05.01.2021, 1:16, Новости дня
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Весной 2021 года коронавирус не исчезнет, но может заметно ослабнуть. Об этом в комментарии “Обозревателю”, который вышел 4 января, заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“По крайней мере мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются”, – сказала врач.

Она отметила, что причин нынешнего спада статистики заболевания может быть несколько.

“Возможно, это связано и с эпидемиологией этого заболевания. Пик мы всегда прогнозировали на ноябрь-декабрь”, – отметила Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 4 января в Украине подтвержден 1 078 251 случай коронавирусной инфекции, из них 4158 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 927 пациентов с COVID-19, выздоровело 733 558 человек.

18 декабря Голубовская заявляла, что следующий сезон заболеваемости “должен быть помягче”.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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