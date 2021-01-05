 

Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

05.01.2021, 1:14, Разное
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Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News.

Ассанж будет оставаться под стражей, так как США подадут апелляцию на решение суда. Последний год он провел в тюрьме строгого режима Белмарш.

Портал WikiLeaks австралиец Ассанж создал в 2006 году. На сайте публиковались сверхсекретные материалы, полученные от анонимных источников. Одной из самых громких стала публикация документов Пентагона о ходе войны в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции против Ассанжа возбудили уголовное дело об изнасиловании, его объявили в международный розыск.

Опасаясь преследования, фигурант дела, считавший все обвинения сфабрикованными, переехал в Великобританию. Стокгольм потребовал экстрадиции Ассанжа, после чего тот, нарушив подписку о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Там провел семь лет. Дело об изнасиловании закрыли в 2017 году.

Спустя еще два года власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища, он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона. За нарушение условий освобождения под залог его приговорили к 50 неделям тюрьмы. Параллельно с этим в суде продолжались слушания о его экстрадиции в США. Американская сторона обвиняет Ассанжа в шпионаже и раскрытии секретной информации, а также в публикации писем со взломанных серверов Демократической партии. В США за вменяемые преступления ему могло грозить 175 лет тюрьмы.

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Источник: Новая газета



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