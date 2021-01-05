 

В США заявили о планах договориться с Россией по СНВ-3

05.01.2021, 1:04, Новости дня
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Новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3, сообщил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.

По словам Салливана, даже во время холодной войны страны стремились к сотрудничеству, когда речь шла о контроле за вооружениями и о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и РФ могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», – сказал Салливан в интервью CNN, отметив, что продление СНВ-3 отвечает интересам США.

При этом будущий советник сообщил о намерении США наказать виновных в «крупнейшей кибератаке» на американские правительственные учреждения. По его словам, «с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия», хотя он указал на то, что обвинений никто и не предъявлял.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая боеголовку W93.

Между тем глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.



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