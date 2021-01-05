 

Израиль решил купить у США дополнительную эскадрилью F-35

05.01.2021, 1:04, Новости дня
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Израилю необходимо приобрести у США еще одну эскадрилью истребителей F-35, сообщил министр обороны ближневосточной республики Бени Ганц.

«Без сомнения, нам нужно расширить наш парк F-35. У нас сейчас две эскадрильи, думаю, мы их расширим. Об этом я просил американцев…Если бы это было только мое решение, я бы купил еще одну эскадрилью F-35, а затем посмотрел бы, что делать с остатком – купить еще F-35 или перейти на F-15. Здесь есть профессиональные соображения, которые я не буду подробно описывать», – передает слова министра РИА «Новости».

Израиль пока единственная страна на Ближнем Востоке, имеющая истребители F-35. Он также первым в мире применил эти самолеты в бою.

В марте ВВС Израиля и США провели воздушные учения с участием F-35.



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