 

Трамп наградил медалью защищавшего его в «российском деле» конгрессмена

05.01.2021, 1:04, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп вручил президентскую медаль Свободы конгрессмену Девину Нунесу, который защищал Трампа в ходе «российского дела», сообщил Белый дом.

Трамп назвал обвинения в свой адрес в «сговоре» с Москвой «обманом». Президент заявил, что Нунес, который расследовал действия ФБР и демократов в отношении предвыборного штаба Трампа, работал «с большим риском для себя» и «никогда не останавливался перед тем, чтобы защищать правду». Нунесу, по словам Трампа, «хватило мужества, чтобы встать против СМИ, ФБР, разведки, Демократической партии, иностранных шпионов и всей мощи государства в государстве».

Белый дом напомнил, что в 2017 году Нунес «начал расследование неправомерных действий администрации Обамы и Байдена», приступив к «раскрытию преступления века». Его «отважные действия» позволили «помешать заговору против действующего президента» США. Нунес и члены его семьи получали звонки с угрозами, а его репутация подвергалась серьезным нападкам, передает РИА «Новости».

Кроме того, указывается, что в 2014 году Нунес «был избран председателем комитета по разведке Палаты представителей», на этой должности он «противостоял российской агрессии и выступал против ядерной сделки с Ираном». «Несмотря на ожесточенное сопротивление, он возглавлял усилия по рассекречиванию документов, изъятых во время операции бен Ладена, которые свидетельствовали о сотрудничестве «Аль-Каиды» (запрещена в России) с Ираном», – приводит ТАСС текст сообщения.

CNN сообщает, что медаль должен получить и старший республиканец юридического комитета Джим Джордан – еще один ближайший союзник Трампа в Палате представителей.

Медаль Свободы – высшая гражданская награда США – вручается за особый вклад в защиту «безопасности или национальных интересов Соединенных Штатов, мир во всем мире, культурные или другие общественные или личные достижения».



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