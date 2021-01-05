 

В Великобритании объявили новый локдаун

05.01.2021, 0:24, Новости дня
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В Великобритании вводят новый локдаун в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время обращения к населению, сообщает BBC.

Главной причиной нового локдауна, по словам Джонсона, стал новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее. Также он отметил, то сейчас коронавирус ударил по британским больницам гораздо сильнее, чем это было в начале пандемии.

Общенациональный локдаун начнется в Великобритании уже завтра, 5 января. Будут закрыты начальные и средние школы, а людям разрешат покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия. 

По информации BBC, накануне шестой день подряд в Британии зарегистрировали более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 2,72 млн человек, 75,5 тыс. заболевших умерли. Великобритания находится на пятом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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