Инопланетяне уже чипизируют землян

05.01.2021, 7:55, Разное

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Время от времени медики находят в голове, в костях и мягких тканях телах своих пациентов инородные предметы. Сами носители понятия не имеют, откуда в их телах эти шарики, кубики и пр. Вживление этих имплантантов осуществлено на уровне, недоступном современной медицине. Инопланетяне уже чипизируют землян?

Обычная пациентка и необычный результат обследования

В 2000 году в С-Петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе обратилась женщина с жалобами на головную боль. Результаты томографического обследования оказались для врачей очень неожиданными. На экране монитора медики увидели сложную геометрическую фигуру, состоящих из нескольких прямоугольников.

Форма инородного тела была настолько правильной, что мысль о ее искусственном происхождении приходила сама собой. Предмет был прозрачен для рентгеновских лучей, из чего следовало, что он явно не металлический.

Изумленная сообщением медиков женщина ничего не могла сказать о том, когда и каким образом посторонний предмет попал ей в голову. Каких либо следов хирургического вмешательства или следов травм медики не обнаружили.

От предложенной операции по извлечению загадочного предмета из головы женщина отказалась. Поскольку патологических изменений в тканях головного мозга выявлено не было, врачи не стали настаивать на операции, а сам факт обнаружения в мозговых тканях пациентки инородного тела неизвестного происхождения оставили без комментариев.

Аналогичные случаи

Этот случай далеко не единственный. Первая серьезная публикация об обнаружении в теле человека странного инородного тела появилось в середине 80-х годов. Тогда в Оксфордской клинике ее сотрудниками Харлоу и Кларком в ходе обследования околоплодной жидкости в теле женщины был обнаружен инородный предмет размером 0,5 мм. Сотрудники клиники тогда впервые применили термин «имплантат». Эта «находка» была первой, но не последней.

После публикации в журнале «Нейчур» статьи о странной находке в оксфордской клинике стали поступать многочисленные сообщения о подобных «открытиях». Оказалось, многие медики имели в своей практике подобные случаи. Но, боясь насмешек коллег, предпочитали хранить молчание. Все возрастающий поток сообщений о подобных аномалиях обратил на себя внимание ЦРУ, которое выделило отдельную штатную единицу для изучения всех этих странных случаев.

Под колпаком ЦРУ

Став сотрудником ЦРУ, доктор Р. Лир с середины 90-х годов обследовал более 200 человек. У всех направленных к доктору пациентов в теле имелись вживленные в мягкие и костные ткани предметы неясного происхождения. Некоторые из пациентов согласились на операцию по устранению имплантатов.

Одним из первых извлеченных имплантатов был Т-образный предмет длиной около 1 см. Он был вживлен (буквально «вмурован») в кость ступни молодой женщины. Многочисленными микроскопическими отростками предмет врастал в хрящи, кости и нервные окончания (т.е. имплантат являлся частью нервной системы пациентки!). Никаких проблем этот странный «гость» хозяйке не доставлял, ничем себя не выдавал и был обнаружен абсолютно случайно.

В коллекции Р. Лира около десятка имплантатов, извлеченных им из тел пациентов. Среди них нет идентичных. Инородные тела организмом не отторгались. Обычной в таких случаях защитной реакции в виде воспаления или кисты не наблюдалось. Никто из «носителей» объяснить, каким образом в его тело попал инородный предмет, не мог. Шрамы, свидетельствующие о хирургическом вмешательстве, отсутствовали.

И еще…

В августе 1995 года на стол хирурга Берта Клеменса поочередно легли мужчина и женщина. У обоих были обнаружены имплантаты, у женщины 2 в ноге, у мужчины 1 в руке. Предмет №1, извлеченный из тела женщины, был треугольной формы, размером 0,5х0,5 см, №2 – округлой формы, не больше дынного семечка. Имплантат мужчины оказался аналогичен №2, найденному у женщины. Пациенты жили в разных концах штата и ранее никогда не встречались друг с другом.

Что говорят специалисты

Исследовались ли имплантаты? Конечно! Но исследования вместо ответов только добавили вопросов. Некоторые из имплантатов состояли из нескольких десятков химических элементов в недоступных для земной технологии сочетаниях, имели аномальное содержание углерода.

Некоторые не имели статичного состояния, постоянно переходя из твердого в желеобразное и обратно. Многие при извлечении сразу же разрушались. Детальное же изучение извлеченных имплантатов на современном уровне технологий оказалось просто невозможным.

«Подарки» от инопланетян?

Первое, что приходит в голову – «подарки» человечеству от инопланетян. Многие пациенты после обнаружения в их теле «лишних деталей» «вспоминали», что их похищали представители инопланетного разума, но насколько можно доверять этим воспоминаниям постфактум?

И если это даже и так, то каково назначение найденных предметов? Что это – датчики слежения за объектом? Устройства контроля? Изучают людей инопланетяне или мы для них всего лишь подопытные кролики для экспериментов? А может, каждый носитель имплантата является миной с часовым механизмом и его назначение – по получению сигнала стать бездумным роботом и начать выполнять заложенную в него программу? Во благо себе или во вред носят представители человечества эти «подарки»? Вопросы без ответов.

Есть еще варианты?

Есть и другая версия, согласно которой возможна материализация объектов как результат воздействия на материальный мир человеческого сознания и психики. В этом случае предметы возникают просто из ничего, и среда, в которой происходит материализация, значения не имеет. В эту теорию прекрасно укладываются многочисленные легенды о колдунах, необъяснимые случаи левитации, телепортации, обнаружение в пластах угля предметов искусственного происхождения и много чего еще.

А пока ученые и энтузиасты собирают информацию, обобщают ее, оставляя честь разгадки своим последователям.