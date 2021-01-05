Женщина во время сеанса с доской Уиджа получила угрозу смерти от загадочного духа

05.01.2021, 8:05, Разное

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То, что доски Уиджа для спиритических сеансов могут быть очень опасны, не секрет для всех, кто увлекается паранормальными явлениями. Однако до сих пор множество людей не понимают этого.

Знаменитые доски Уиджа или доски для спиритических сеансов, которые в последние годы стали обязательным атрибутом множества фильмов ужасов, изначально создавались скорее как забавная диковина для развлечений. В 1891 году эту “игрушку” представили американской публике как “чудесную говорящую доску” и рекламировали как отличное средство проведения досуга. Но уже через несколько лет доска с буквами и специальной дощечкой прочно закрепилась в качестве инструмента для всех поклонников популярных в те годы спиритических сеансов.

В наши дни эти доски все еще остаются очень популярны, особенно в англоязычной среде, при этом нет недостатка в страшных историях, которые якобы время от времени происходят с теми, кто “играет” с такими досками.

В 2014 году в британских СМИ появилась история от матери двух детей по имени Анджела Джексон. Эта женщина была много лет практически одержима идеей загробной жизни, потому что пыталась связаться со своим умершим отцом.

Однажды вечером, когда она гостила в доме своего знакомого по имени Роберт, она увидела у него доску Уиджа, после чего Роберт предложил ей поиграть в спиритизм. Анджела сразу же согласилась, хотя до того никогда не пользовалась подобными досками. Когда они начали, с ними сразу же вышел на контакт некий дух, который заявил, что хочет побеседовать с Анджелой.

“Мое сердце бешено колотилось от возбуждения, когда мы оба легонько положили указательные пальцы на дно перевернутого стакана с виски, который поставили на стол (как замену специальной дощечки). Он начал двигаться во всех направлениях. “С кем ты тоже хочешь поговорить?” – спросил меня Роберт. Стекло начало двигаться к буквам, произнося имя АНЖЕЛА. Дух хотел поговорить со мной. Но потом стакан задвигался и написал: “Умри, сука”. “Это не смешно”, – сказала я. Но Роберт сказал: “Анджела, мы же ничего еще не сделали”. Он отдернул палец от стекла, и мы все закричали, когда тут же дверь гостиной захлопнулась сама по себе. Я спросила дрожащим голосом: “Кто ты?”. “Меня убили”, – написал стакан в ответ. “Так же, как убьют тебя”. “Кто ты?”, – спросила я и стакан написал слово “Сатана”. Потом я закричала “Я не боюсь – иди к черту!” и стакан слетел со стола и врезался в стену. Подскочив от испуга, Роберт зажег свет и задул свечи. “Мы никогда не должны делать этого снова”, – сказал он”. Но мне надо было знать больше, ведь не про него сказали, что его хотят убить”, – рассказывала Анджела.

После этого Анджела еще на протяжении нескольких месяцев пыталась с помощью доски Уиджа связаться с тем же самым духом и получить от него больше информации, но ей это не удалось. Зато внезапно к ней в сон пришел незнакомый мужчина с молотком и заявил, что ей надо перестать проводить спиритические сеансы. Анджела все равно испытывала сильную тревогу и паранойю, она чувствовала, что ей было отправлено явное послание из иного мира, но не понимала, что оно означает. Пока однажды оно наконец не проявило себя.

“Я заперла входную дверь своей квартиры и начала спускаться по бетонным ступеням лестничной клетки когда сзади послышался голос. “Умри, сука”, – прорычало оно. Я застыла при звуке этих слов. Дрожа от страха, я повернулась и увидела человека в белой футболке, выходящего из тени с молотком. Я закричала, когда он с тошнотворным стуком обрушил оружие на мою голову. Он ударил меня еще раз, и по моему лицу потекла теплая кровь. Я не видела, где был нападающий, я просто хотела уйти. Залитая кровью, я добралась до входной двери и упала. Проснувшись в больнице, я чувствовала себя растерянной и сонной. “На вас напали”, – объяснил врач. “У вас проломлен череп”.

После этого я жила в страхе, что кто бы это ни был, он вернется и закончит свою работу, как и предупреждал меня дух через доску для спиритических сеансов. С момента нападения прошло шесть лет. Полиция так никого и не нашла и я все еще боюсь, что предсказание духа однажды сбудется. Но теперь я предупреждаю вас – никогда не связывайтесь с досками для спиритических сеансов. Вы не знаете, какое зло таится в загробной жизни”.