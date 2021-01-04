Мнение: “Но”, “Еще”, “Лучше” и другие слова, убивающие желание жить

04.01.2021, 23:56, Разное

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Очухался, я, товарищи, кажется, после НГ. Отдохнул хорошо, посадил печень, салаты еще не кончились, крышу сорвало – в общем, все как у людей. Но, тут я стал снова выпускать ролики на моем канале на Ютубе и посыпалось. Впрочем, не только на канале.

Конечно, как нам, пардон, загадили мозг. Многие люди даже не понимают, что на любой позитив отвечая "Да, но лучше бы" или "Зато еще не" – они ведь убивают не только в себе чувство прекрасного. Если у них есть дети – они убивают в детях это чувство и потом вырастает, пардон, также же чмо. Вы просто не представляете, как я устал бороться на эти, например, два фронта в себе.

Т.е. во-первых, показывать окружающим плюсы, а, во-вторых, выводить проблемы подобного подхода в собственной душе – потому что я тоже был маленьким. И меня тоже пичкали этой дрянью.

Вот не помню как, чтобы меня хвалили за, допустим, пятерки в школе. Это было нормально, но поди ты принести четыре, а хуже три – все, это кризис, это вся жизнь в труху, это конец истории. Напугать, обидеть, оскорбить – это наша современная у многих жизнь и не надо мне сейчас говорить, что я какое-то исключение.

Под любым моим роликом найдется дебил, который напишет: "Это все хорошо, но" и начнет скулить.

Тех, кто говорит, что нельзя никогда успокаиваться, идеал не достижим, расслабляться не надо – я бы принудительно отправлял хоть на неделю, хоть на месяц – хоть на Бам, хоть еще куда – что бы хрен тебе, а не отдых. Чтобы из 24 часов 18, ты падла, кайлом долбил что-нибудь, а лучше ломом, и мерзлую землю в минус 40. Чтобы ты, кто жопой весь диван просидел, понял разницу между словами "расслабляться" и делом.

Друзья, 2021 будет и сложный, однозначно, но видно – что в экономику пошли и идут деньги. Да, да, справедливости ради и объективности для – какое-нибудь существо с бадуна сейчас должно и здесь написать гадость – а то, какие ж это праздники без дебильных замечаний. Но умные люди, уверен, меня поняли.

С Новым годом товарищи, все получится!

Счастья вам.