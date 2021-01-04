В МВД Украины заявили, что информация о вероятной причастности к убийству Шеремета белорусских спецслужб “подтверждает основную версию следствия”

04.01.2021, 23:32, Новости дня

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Информация о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета вряд ли повлияет на рассмотрение в суде дела в отношении фигурантов Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом в комментарии “BBC Україна” 4 января сказал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

“В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым инкриминируется именно участие в исполнении этого преступления”, – сказал он.

По словам Шевченко, информация журналистов “подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц”.

Он выразил надежду, что новые данные помогут в поиске заказчиков и организаторов убийства.

4 января 2021 года бельгийское издание EUobserver опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012 годы), в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в минском офисе Зайцева.

“Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски: ноги – в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент [Лукашенко] ждет этих операций”, – цитирует Зайцева EUobserver.

Как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 году готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

Нацполиция Украины заявила, что получила информацию издания EUobserver. На данный момент Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, однако не уточнила, в какой именно.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.