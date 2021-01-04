 

Ереван подтвердил гибель более 3 тыс. армянских военных в Карабахе

04.01.2021, 23:20, Новости дня
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С 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе погибли не менее 3360 армянских военных, сообщил глава минздрава Армении Арсен Торосян.

Он сообщил, что «с начала войны и до сегодняшнего дня проведены судебно-медицинские исследования тел или останков 3360 погибших военнослужащих». Также проведено свыше 2,5 тыс. судебно-генетических экспертиз, передает РИА «Новости».

Торосян сообщил, что с помощью приобретенного в 2018 году на средства госбюджета единственного пока используемого в республике генетического анализатора опознали 461 погибшего. Второй анализатор «уже в Армении и скоро начнется его эксплуатация», сообщил глава минздрава. 

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписализаявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район(Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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