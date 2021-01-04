 

Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса

04.01.2021, 23:20, Новости дня
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Со вторника в Англии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как сообщил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун», передают РИА «Новости» и ТАСС.

Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.



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