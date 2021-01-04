Стрельба произошла в Москве

04.01.2021, 23:20, Новости дня

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В Москве мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу, информирует главк МВД по городу.

Как сообщили в московском ГУ МВД, мужчина несколько раз выстрелили «из предмета, похожего на ружье». Инцидент произошел около 21.00 «в подъезде дома на улице Васильцовский». Никто не пострадал. На место стрельбы прибыли «сотрудники полиции и СОБР Росгвардии». МВД сообщает, что «приняты меры к задержанию стрелявшего», передает РИА «Новости».