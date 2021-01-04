 

ГБР Украины направило в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. главы “Укравтодора“

04.01.2021, 22:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

4 января Государственное бюро расследований Украины направило в Польшу письменное уведомление о подозрении бывшему и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (“Укравтодора”) в умышленном неисполнении судебных решений. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Госбюро считает, что в течение 2017–2019 годов тогдашний и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины (должность в указанный период занимал экс-министр транспорта Польши Славомир Новак) “умышленно не выполнял решения местного и Верховного Суда Украины“ о восстановлении в должности начальника одного из облавтодоров, а также “активно препятствовал их выполнению”. Из-за этого госагентство было оштрафовано, а и.о. главы “Укравтодора” был предупрежден об уголовной ответственности в случае невыполнения судебных решений.

3 сентября 2019 года исполнительное производство по этому делу было завершено, в правоохранительные органы направили сообщение о совершении преступления. Санкция ст. 382 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Новак исполнял обязанности главы “Укравтодора” с октября 2016-го по сентябрь 2019 года. После увольнения по собственному желанию он вернулся в Польшу.

Летом 2020 года Новака и еще нескольких человек задержали в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. Прокуратура Варшавы предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.). По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. 24 ноября Апелляционный суд Варшавы продлил арест для экс-главы “Укравтодора“ до января 2021 года. Новака подозревают в совершении 11 коррупционных деяний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки

15.09 / Ученые создали биотопливо из муравьиной кислоты

24.10 / Командир батальона «Призрак» погиб в Донбассе

07.08 / Минздрав ответил на сообщения о якобы вакцинации от COVID-19 российских чиновников

28.09 / Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

16.12 / Осложнения после COVID-19 внесли в перечень причин инвалидности

19.11 / В Украине пересмотрят список нарушений, за которые штрафуют бизнес – Офис президента

22.08 / В Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка

20.10 / Guardian – бельгийский министр заявил, что его страна близка к коронавирусному «цунами»

30.07 / В Сеуле заявили о «важности» присутствия американских войск в Южной Корее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска