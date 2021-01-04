Мнение: Сбитие российского Ми-24 в Армении было умышленным

04.01.2021, 22:20, Разное

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Дело о сбитие азербайджанскими военными российского Ми-24 в Армении переквалифицировано на статью "Умышленное убийство".

Сбитие российского Ми-24 в Армении было умышленным

Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью (умышленное убийство) уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью – ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором – вплоть до пожизненного заключения. Источник отметил также, что данное решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела.

"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", – пояснил собеседник агентства.

Он затруднился при этом сказать, как долго будет вестись следствие. "Тут есть определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства", – отметил источник. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Как заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Сообщалось, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), отметили в Минобороны России.

Вечером того же дня – 9 ноября – было подписано трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", – отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.

https://www.interfax.ru/russia/743995 – цинк

Конкретики о том, как продвигается вопрос о наказании виновных, прямо скажем, не очень много.