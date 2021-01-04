 

Политолог Погребинский констатировал “беспомощность” президента Зеленского

04.01.2021, 21:50, Разное
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Погребинский напомнил, что российскую вакцину от коронавируса Зеленский закупать не хочет, а Запад поставлять препарат в Незалежную не спешит. “Он (Зеленский. – Прим.ред.) жалобно, как бы канючит – ну, дайте, пожалуйста, ну, вы же не позволяете нам взять русскую вакцину”, – отметил эксперт.

Заявления Зеленского Погребинский назвал “жалким лепетом”. Крайне низко аналитик оценивает и способность главы государства принимать решения по борьбе с пандемией.

Прежде чем вводить ограничения, нужно быть уверенным, что люди будут их выполнять, подчеркнул политолог. Но Зеленский предпочитает делать вид, что ситуация улучшается, и вводить новые меры не нужно, отметил эксперт.

“Доживем до 8 января, а потом отменим этот локдаун, просто потому что будут показывать, что у нас улучшается ситуация”, – сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой закупить российскую вакцину от COVID-19. На конец декабря под ней подписались почти 18 тысяч человек. Необходимо 25 тысяч подписей, чтобы глава государства рассмотрел петицию.

Россия готова поставлять вакцину на Украину и производить там препарат. Однако Киев решил закупать китайскую разработку.

Зеленский решил покупать вакцину в Китае из-за позиции Запада

Киев надеется начать поставки китайской вакцины против коронавирусной инфекции, так как западные правительства проводят вакцинацию внутри своих стран, игнорируя просьбы Украины… pic.twitter.com/QYmtfoOeGU

— Надежда Крутова (@Bk54VEzQVVDX1AP) January 1, 2021

Региональные власти настроены не так принципиально. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал Киев закупить российскую вакцину. Если препарат действует, то не важно, в какой стране он произведен, подчеркнул чиновник.



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