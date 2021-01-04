Лукашенко начинает отказываться от реформы и транзита власти – аналитик Карбалевич

04.01.2021, 21:50, Разное

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Президент Александр Лукашенко пытается выиграть время и попытаться остаться у власти, считает эксперт. Он напомнил, что в августе и сентябре, когда угроза режима была значительной, белорусский лидер пообещал российкому коллеге Владимиру Путину провести реформу и осуществить транзит власти.

Сейчас Лукашенко чувствует себя увереннее и полагает, что смог взять ситуацию под контроль, комментирует эксперт. Поэтому о реформе белорусский лидер задумывается все меньше и надеется досидеть шестой президентский срок, заявил Карбалевич.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. На ней президент Белоруссии сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой проекта реформ. Российский лидер поддержал инициативу.

Однако до сих пор внятного плана реформирования политической системы у официального Минска нет, констатировал Карбалевич. “Будут ли досрочные выборы президента? Будут ли досрочные парламентские выборы? Непонятно даже, когда будут местные выборы”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Белорусский партизан”.

Эксперт полагает, что дальнейшее поведение Лукашенко зависит от двух факторов. Он будет принимать решение исходя из масштабов протестов в 2021 году и позиции России, уверен Карбалевич.

В экспертном сообществе не исключают, что белорусский лидер может оставить президентский пост и возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). Перед этим он придаст ВНС конституционный статус и наделит большими полномочиями.

Карбалевич считает такую идею “соблазнительной” для Лукашенко. Таким образом он без выборов может остаться во власти и принимать важные решения, объяснил аналитик.

Четыре главных ошибок Лукашенко:

— отношение к пандемии

— арест Тихановского и Бабарико

— террор 9-12 августа

— отказ от уступок.

В глазах беларусов авторитарный режим впервые за долгое время выглядел слабым и просто ненужным. pic.twitter.com/jQ8zf5atpH

— Оля Петренко (@logistic0001) January 3, 2021