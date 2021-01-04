 

Лукашенко начинает отказываться от реформы и транзита власти – аналитик Карбалевич

04.01.2021, 21:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Александр Лукашенко пытается выиграть время и попытаться остаться у власти, считает эксперт. Он напомнил, что в августе и сентябре, когда угроза режима была значительной, белорусский лидер пообещал российкому коллеге Владимиру Путину провести реформу и осуществить транзит власти.

Сейчас Лукашенко чувствует себя увереннее и полагает, что смог взять ситуацию под контроль, комментирует эксперт. Поэтому о реформе белорусский лидер задумывается все меньше и надеется досидеть шестой президентский срок, заявил Карбалевич.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября в Сочи. На ней президент Белоруссии сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой проекта реформ. Российский лидер поддержал инициативу.

Однако до сих пор внятного плана реформирования политической системы у официального Минска нет, констатировал Карбалевич. “Будут ли досрочные выборы президента? Будут ли досрочные парламентские выборы? Непонятно даже, когда будут местные выборы”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Белорусский партизан”.

Эксперт полагает, что дальнейшее поведение Лукашенко зависит от двух факторов. Он будет принимать решение исходя из масштабов протестов в 2021 году и позиции России, уверен Карбалевич.

В экспертном сообществе не исключают, что белорусский лидер может оставить президентский пост и возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС). Перед этим он придаст ВНС конституционный статус и наделит большими полномочиями.

Карбалевич считает такую идею “соблазнительной” для Лукашенко. Таким образом он без выборов может остаться во власти и принимать важные решения, объяснил аналитик.

Четыре главных ошибок Лукашенко:
— отношение к пандемии
— арест Тихановского и Бабарико
— террор 9-12 августа
— отказ от уступок.
В глазах беларусов авторитарный режим впервые за долгое время выглядел слабым и просто ненужным. pic.twitter.com/jQ8zf5atpH

— Оля Петренко (@logistic0001) January 3, 2021



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / НЛО: Сделано на Земле

12.11 / Лауреатов премии “Лучшие в России – 2020” наградили в Москве

13.07 / Имя Рузы

13.11 / Когда, если не сейчас? – Личное мнение

23.07 / Элла Памфилова не верит избирателям

20.11 / Чем закончился многосерийный фильм “Казанова”

19.09 / За читы в StarCraft и League of Legend южнокорейцев будут ссылать в КНДР

29.12 / Почему нельзя много пить алкоголя в новогоднюю ночь

23.07 / В гостях у Сьюзан Сарандон: экскурсия по дюплексу актрисы за 8 миллионов долларов

05.12 / Мнение: Жизнь как приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска