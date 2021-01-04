В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью

04.01.2021, 21:36, Новости дня

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«Создание доступной среды, получение второго бесплатного высшего образования, а также развитие занятости – вот главные темы, которые обсуждались на встрече с президентом», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Так он прокомментировал перечень поручений президента правительству по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

«Прежде всего президент подтвердил преемственность тех задач, которые были поставлены после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов – это создание доступной среды. Требования по безбарьерности должны быть незыблемыми, потому что только они могут быть основой для дальнейшей социализации людей с инвалидностью», – сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос реализации механизма «регуляторной гильотины» – масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. В результате были отменены некоторые требования по доступности среды и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов. В связи с этим президент поручил привлечь во все рабочие комиссии при правительстве и общественные организации инвалидов для обсуждения возникших в связи с этим проблем.

Второй важный вопрос, по мнению Терентьева, касается занятости и трудоустройства инвалидов. «В жизни человека случаются разные обстоятельства, когда он по воле случая или по заболеванию становится инвалидом, уже получив высшее образование, получив профессию. Но с учетом инвалидности, он не может работать по этой профессии. И тогда важно, чтобы у такого человека была возможность еще раз получить профессиональное образование с учетом той инвалидности, которая у него есть. Мы видим, что президент поручил правительству проработать этот вопрос», – подчеркнул собеседник.

«Третий важный вопрос – занятость. Речь идет о блоке поручений президента, связанных с поддержкой предприятий, которые трудоустраивают людей с инвалидностью сверх квоты, – отметил Терентьев. – Сейчас в рамках системы квотирования каждое предприятие должно выделить определенный процент мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Но представители общественных организаций предложили выработать дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые трудоустраивают инвалидов сверх квоты. Мы с правительством будем внимательно заниматься этой темой».

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

Также при участии общественников нужно разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений – до 1 февраля 2021 года.

Помимо этого, в документ включен еще ряд поручений, направленных на облегчение жизни граждан с инвалидностью и поддержку их начинаний в профессиональной деятельности и спорте.