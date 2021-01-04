 

Бывшего начальника колонии «Белый лебедь» нашли застреленным в машине

04.01.2021, 21:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Пермском кране начали проверку после обнаружения в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser мертвого мужчины с огнестрельным ранением, сообщили в краевом управлении МВД.

По информации источника в правоохранительных органах, погибший – бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян, передает РИА «Новости».

В полиции рассказали, что труп мужчины обнаружили на месте ДТП. По словам правоохранителей, внедорожник столкнулся с автомобилем Ford Focus, находившаяся в нем пассажирка получила травмы.

В ноябре в Ленинградской области застрелили бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Работника шиномонтажа убило колесом в Москве

28.09 / Жителям Вильнюса раздадут таблетки от радиации на случай аварии на Белорусской АЭС

16.10 / Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг

17.12 / Политика: “Белая и пушистая” РФ дает сигналы о диалоге с Западом

18.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

26.06 / Пакистан выразил протест Индии после перестрелки в Кашмире

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

24.07 / Минфин Украины рассказал о размещении облигаций до 2033 года

30.08 / Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в самарском спорткомплексе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска