Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19

04.01.2021, 21:36, Новости дня

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Главные врачи регионов Великобритании готовятся к «перегреву» системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По их мнению, это может произойти в ближайшие три недели.

«Многие части Национальной службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма. Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется», – передает РИА «Новости» заявление британских врачей.

Вместе с тем медики отметили, что, несмотря на удар пандемии, в системе здравоохранения были проведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали получать помощь.

В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58 784.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.