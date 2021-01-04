Мнение: Любитель детской работорговли

04.01.2021, 21:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Этот президент тайно покупал порабощенных детей, находясь у власти

Джеймс К. Полк , 11-й президент США, вероятно, наиболее известен тем, что увеличил размер страны более чем на треть. Эта территориальная экспансия отодвинула границу США до Западного побережья, что вызвало горячие национальные дебаты о том, распространять ли рабство на еще большее количество территорий. Тем не менее, поскольку белые северяне, в частности, становились все более неудобными из- за экспансии рабства , Полк стремился преуменьшить свои личные инвестиции в это учреждение.

В частности, он скрывал свою покупку порабощенных детей и молодых людей, которых он отправил работать на своей хлопковой плантации в Миссисипи, пока жил в Белом доме .

Из 19 порабощенных людей, которых Полк купил во время своего президентского срока (1845–1849), по крайней мере 13 были детьми, пишет Лина Манн , историк Исторической ассоциации Белого дома. Самым младшим был 10-летний мальчик по имени Джерри. По словам Манна, Полк держал свою работорговлю в секрете, поручив суррогатным матерям покупать порабощенных детей и молодых людей от его имени, а затем незаметно передавать их ему. Затем он послал их работать на своей плантации в Миссисипи, которую он купил в рамках земельной лихорадки, которая произошла после того, как Закон 1830 года о переселении индейцев насильственно изгнал нацию чокто и другие коренные народы с их исконных земель.

На публике Полк сыграл роль “ доброжелательного '' рабовладельца

Секретность Полка не была попыткой скрыть то, чего он стыдился. Полк считал, что рабство движимого имущества в США было морально правильным, и нет никаких свидетельств того, что покупка детей – жестокая, но обычная практика в эпоху рабства – была неправильной. Это также не было попыткой скрыть тот факт, что он владел рабами. Это был хорошо известный факт, когда он баллотировался в президенты от Демократической партии в 1844 году; и когда он вступил в должность, он привел с собой порабощенных людей в Белый дом. Полк был одним из по крайней мере дюжины президентов США, владеющих порабощенным народом, восемь из которых служили до него.

Напротив, причина его секретности, вероятно, была связана с изменением мнения белых северян о морали разрушения порабощенных семей. В письме 1846 года Полк писал, что, если общественность узнает о его покупках для детей и молодых людей, «это без необходимости подвергнет меня нападкам со стороны газет, отменяющих смертную казнь». Кроме того, это противоречило бы некоторым утверждениям его кампании.

«К тому времени, когда вы дойдете до Джеймса К. Полка, рабовладельцы уже будут говорить, что рабство – это действительно великая система, потому что рабовладельцы действительно заботятся о своих рабах», – говорит Эми С. Гринберг , профессор истории Университета штата Пенсильвания и автор книги « Леди Первая: Мир первой леди Сары Полк.

«Для национальных политиков становится обычным делом, если они владеют рабами, они говорят:« Ну, я владею рабами, но только потому, что я унаследовал их »; или «У меня есть рабы, потому что они часть приданого моей жены, но я бы никогда не купила и не продала рабов, если только этого не хотят рабы», – говорит она. «И когда Полк баллотируется в президенты, это то, что делают все его суррогаты в предвыборной кампании. Они говорят: «О, Джеймс К. Полк никогда не покупал и не продавал раба, кроме как для того, чтобы держать семьи вместе».

Он хотел, чтобы они были «молодыми и эффективными» – и дешевыми

Если бы общественность знала, что Полк покупает порабощенных детей, они бы знали, что это никогда не было правдой. «В письме своему двоюродному брату он описал, что предпочитает рабов, которые были « молодыми и эффективными », – говорит Майкл Дэвид Коэн , профессор-исследователь Американского университета и бывший редактор проекта Джеймса К. Полка в Университете Теннесси. , Ноксвилл.

«Он хотел их, более молодых, потому что … они будут существовать еще долгое время, чтобы он мог получить от них цену, которой он заплатил», – говорит он. «А также в случае с девушками, у них будет целая жизнь, в течение которой они смогут родить дополнительных рабов, потому что любой ребенок, рожденный от кого-то, кто ему принадлежал, также считался его собственностью». По сути, говорит Коэн, Полк рассматривал свою плантацию в Миссисипи и порабощенных людей, которые на ней работали, как пенсионный план для себя и его жены Сары Чилдресс Полк .

Покупка порабощенных детей была дешевле, чем покупка порабощенных взрослых, поэтому Полк, возможно, рассматривал покупку детей как способ увеличить свою прибыль на своей плантации. Гринберг отмечает, что распространенность таких болезней, как малярия, в Миссисипи в сочетании с жестокостью рабства означала, что уровень смертности был довольно высоким. Около 46 процентов порабощенных детей на довоенном Юге умерли до 15 лет; а на плантации Полка эта цифра была «по крайней мере 51 процент, возможно, даже больше», – пишет историк Уильям Дусинберр в книге «Президент рабовладельца: двойная карьера Джеймса Полка»..

Полк умер через несколько месяцев после окончания его президентства, а его жена, которая помогла организовать его тайную работорговлю, продолжала порабощать людей, которых он приобрел во время своего президентства. Когда два десятилетия спустя началась гражданская война , некоторые чернокожие с плантации сбежали, чтобы присоединиться к армии Союза. Как солдаты, они боролись, чтобы положить конец жестокой системе, которую их бывший владелец – президент Соединенных Штатов – так усердно старался сохранить, даже когда он пытался скрыть истинные масштабы своих вложений в нее.

https://www.history.com/news/president-james-polk-slavery-children – оригинал на английском

Как минимум 12 президентов США (более четверти) занимались работорговлей.

Из них, 8 занимались этим находясь в Белом Доме. https://www.history.com/news/how-many-u-s-presidents-owned-slaves