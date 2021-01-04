Ученые: Люди с “темными” чертами личности иначе переживают пандемию

04.01.2021, 21:24, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы реагирования на пандемию людей, обладающих “темными” чертами личности. Выяснилось, что жители планеты, которым свойственны проявления нарциссизма или садизма, воспринимают упомянутые события довольно своеобразно.

На первом этапе исследования, участие в котором приняли около четырех сотен американцев в возрасте от 18 до 78 лет, специалисты произвели мониторинг психологических различий в чертах личности участников. При этом, для выявления “темных” черт личности исследователи использовали тест “Грязная дюжина” и профильные инструменты оценки садистских наклонностей. После этого все представители группы заполнили онлайн-анкеты, в рамках которых подробно описали эмоции, ощущения и мысли, характерные для них в период пандемии коронавируса. Выяснилось, что люди, имеющие в характере некоторую приверженность к садизму, получали определенное удовлетворение от информации, описывающей проблемы человечества, страдающего от коронавируса. “Возможно, эти люди получают удовольствие от событий, которые обычно воспринимаются как имеющие негативное влияние на общество”, – отметили эксперты. Исследуемые же, обладающие задатками “нарциссов”, в свою очередь, имели обыкновение реже остальных протирать загрязненные поверхности и мыть руки.

Ученые информировали, что в исследовании шла речь о людях, не имеющих клинического диагноза нарциссизма или садизма, а лишь проявляющих наличие определенных черт “темной триады”. Также специалисты подчеркнули, что результаты являются неоднозначными и для категорического резюме необходимо провести дополнительную работу. Об этом пишет Personal and Individual Differences.