“Это полный трэш!”: Клава Кока посетовала на неоднозначное поведение сотрудников отечественных авиалиний

04.01.2021, 21:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная певица и инста-блогер Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видео, в котором пожаловалась подписчикам на неудачную попытку авиаперелета в Сочи. По словам знаменитости, виной неприятному факту стало недоразумение с билетом.

Как пояснила красотка, после очень раннего пробуждения и приезда в аэропорт Домодедово её ждал очень неприятный сюрприз: выяснилось, что в салоне бизнес-класса, в который она приобрела билет, отсутствует необходимое ей место. “Мой самолет сейчас улетает. А знаете, почему я не на нем? Потому что мне сказали: “На вас нет мест”, – прокомментировала ситуацию Клава Кока. Единственным “утешением” для инстадивы стал ваучер на 600 рублей, предназначенный для питания в фудкорте и врученный ей сотрудниками аэропорта. Примечательно, что выложенный ролик певица сопроводила весьма эмоциональным слоганом: “Это полный трэш!”.



Впрочем, в следующем мини-видео красавица сообщила, что, прождав еще три часа, она все же смогла вылететь по назначению. “Ура! Летим”, – резюмировала телезвезда.