Личное: “Периодически просто накрывает”

04.01.2021, 21:04, Разное

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Ученицы любят мой блог, потому что обожают “учиться”. В кавычках, потому что ничему люди с багом Ученица не учатся, а только достают учителей. Ученицам кажется, что цель учителей обслужить их по высшему разряду, но многие учителя халтурят и не понимают всей сложности и тонкости Учениц. Поэтому Ученицы стараются подробно описать, насколько у них все нетипично.

krivoev2

Здравствуйте увожаемая Эволюция. Спасибо вам за ваш труд. Блог читаю около трёх лет.

Я замужем 10 лет. Есть ребенок 5 лет. Мне 37, мужу 33.

Внешность обыкновенная. Чуть больше года назад начала прокачивать имидж. Сейчас часто получаю комплименты от коллег по поводу внешности (раньше такого практически не было), стилем сейчас довольна. Так же начала регулярно ходить к косметологу и занялась фейс-фитнесом (примерно пол года).

(Обычно комплименты начинают поступать, когда знакомые видят, что вы из кожи лезете, чтобы себя как-то украсить, наряжаетесь, делаете макияж. Из жалости вас начинают подхваливать и подбадривать. Как думаете, друзья, реальные успехи в имидже как выглядят?)

На работе в текущем году получила повышения до руководителя отдела. Зарплата немного выше среднего. Квартира в ипотеке. Оформлена на меня, но первый взнос был полностью со стороны мужа. Его вложение.

С мужем отношения “серые”, практически весь карантин он просидел с ребенком, а я, хоть и понимаю, что если бы не он, пришлось бы сидеть мне, очень раздражалась и совсем перестала его хотеть. Финансовая составляющая в основном на мне (лошадь в короне).

(Везде в скобочках, которых в письме изобилие, эта автор пишет строго невпопад. Вот здесь, например, видите Попрошайку, считающую себя лошадью в короне?)

С лета он начал ездить на подработку в другой город. Приезжает раз в месяц на несколько дней.

С Д. познакомились на работе. Он младше меня на 10 лет. Устроился к нам в августе. По работе общались первое время тесно. Он энергичный, очень позитивный и уверенный в себе. Некоторое время жил и работал за границей, вернулся во время карантина. Замечала на себе его взгляды. Начало казаться, что я ему нравлюсь (поняла, что это поведение рапана – залезть в чужую голову. Осаживаю себя по поводу примерки другого человека и лазов в голову). Долгое время ходили переглядывались на работе (я наверное смотрела, но казалось, что инициатива с той стороны, но нет, с моей).

(Везде в скобочках она пишет свои возражения короне как бы, но на самом деле ее корона разговаривает сама с собой, и адекватной самооценки даже не мелькает. Вот здесь, как выглядела бы адекватная самооценка?)

Он называет меня только уменьшительно ласкательно по имени, и говорил, что я все время убегаю. А мне действительно некогда на работе. (Шкатулочка с этим именем и моим “убеганием”, тоже мне – “золушка”. На самом деле если бы человеку надо было, с его стороны были бы шаги. А так я веду себя неадекватно по отношению к нему).

Четко понимаю, что я для него тетка на 10 лет старше. (Корона все время вспоминает про комплименты).

У меня с короной вообще все время борьба. Когда я ее снимаю, это неприятно, но я вижу, что никакой активности с его стороны нет и я ему безразлична. Но вот он зайдет ко мне в кабинет, назовет по имени, задаст несколько малозначительных вопросов и вот я снова в короне, начинает, казаться, что он ко мне неровнодушен (поведение рапана).

(Она никогда не снимает корону. Но ее корона периодически ноет от голода, а иногда кажется сытой. Вот и вся разница. Снимать корону она даже не собиралась никогда)

Переписывались по WA, причем сначала по работе инициировал он, потом начала я писать первая. У него в сообщениях всегда куча смайлов и скобочек (вместе с именем в шкатулке). Понимаю, что он так со всеми разговаривает, а не только со мной, но в короне хочется, верить, что это я такая особенная. (Нет)

(Вот здесь особенно видно голодную корону. Хочется верить, но нееет… Жалуется нам. Ученицы еще очень любят везде расставить терминов, все назвать, будто они во всем отлично разобрались, но им это никак не помогает)

Осенью небольшой группой ходили в поход. На обратном пути сел рядом со мной, всю дорогу разговаривали. (Шкатулка – сел рядом).

После похода общение вернулось к прежним “гляделкам” в офисе (они мне кажутся, ничего нет).

Как то состоялась такая переписка:

Я (инициировала) – задаю вопрос про работу

Он – отвечает

Я – спрашиваю, что можно вечером посмотреть

Он – а тебе какие нравятся, отечественный кинематограф или зарубежный?

Я – А тебе?

Он – По настроению😝😝😝

Я – Вот так значит 🙂 я зарубежные люблю

Он – Я вообще всем и всегда советую что-то вроде Армагеддона с Брюсом Уилисом.. Фильм 98-го года, но такой бомбический)))) Проект x, американские пироги(4 части), одноклассники.

А вообще я сейчас и не вспомню, надо, кстати, подборочку сделать))))

Только с офиса выхожу)))

Я так то не часто смотрю фильмы, за крайние 2-3 года, если посмотрел фильмов 10-15, то хорошо.

Я – А я заметила, ты часто задерживаешься. У тебя есть планы на сегодня?

Он – Да, надо переговорить с одним товарищем по работе.

А вообще, я с удовольствием бы отдохнул, но не на этой неделе, на этой сильно загружен.. Какие у тебя планы на выходные?

Я – Уеду из города. А я может просто хотела тебя на чай пригласить на пол часика) (Паровоз. Баг штурмана?)

Он – И это круто))) и мы с тобой обязательно еще попьем чаечку, и даже ни раз, и ни два)))) Но, к сожалению, не сегодня😞 А на следующей недельке давай выберемся куда нибудь в город, может фильм какой интересный будут показывать?

(Парень довольно противный. Но, возможно, он такой противный, как некоторые жуки, которые начинают источать неприятный запах, чтобы отпугнуть прожорливых птиц)

Я – По возможности)) Хорошего вечера)

Он – Прости за поздний ответ.. И тебе отличного вечера, а по хорошему уже и доброй ночи🤗🤗🤗

Я – смайл.

Я поняла, что это меня так вежливо послали. Неприятно очень, но что поделаешь.

(Что поделаешь, пишет она. Хотя поделать можно было бы многое. Например, не липнуть)

На следующий день он подошел вечером ко мне в кабинет. А на меня вообще непонятно что нашло. Я вообще когда его вижу, соображать перестаю. И шатает туда- сюда. В общем он подошел, а я от него шарахнулась (трепетная лань, блин, неадекватное поведение) , сказала, что очень тороплюсь домой. Он сказал, что как будто я одна такая, пожелал всего самого хорошего на выходных (в своей этой манере с уменьшительно ласкательными) и ушел.

(Везде в диалогах у парня рвотная манера уменьшительно ласкать, а ее это почему-то заводит. Вот это признак очень большой короны, когда даже баги чужие превращаются в крючки. Понимаете, почему так?)

А я поняла, что с моей стороны это был подкат с подставой. Я сама предложила встретиться, а когда он подошел, проигнорировала и сослалась на “тороплюсь”. (На самом деле человек и не хотел ничего).

(В скобочках она изображает как бы меня и вас. Как бы от вас к себе обращается)

После этого ничего лучше дистанции я не придумала. И просто постаралась видется с ним как можно реже. Ещё и здороваться перестала, старалась сделать вид, что мне все равно (видимо получалось совсем наоборот, и выглядело это глупо с моей стороны, ещё и СЗ его выросла, хотя и так высокая была). Так прошло несколько недель. Ему ничего и не надо было. Он вёл себя так же как и я, тоже перестал здороваться и заходить ко мне в кабинет (у нас юристы сидят в кабинете рядом, он раньше часто заодно и ко мне заходил поболтать).

На какое то время меня начало отпускать, стала меньше о нём думать, понимая, что и так фигуру огромную вырастила из ничего. Ведь все пляски мои на пустом месте.

Через 3-4 недели он зашел ко мне по работе (инициировала я сама).

Я как раз обедала, он о чем то пошутил, а я вообще не могу перестать улыбаться, когда он шутит. Да и вообще, перестаю соображать.

Напомнил, что зашел именно по работе (что бы я себе лишнего не надумала опять, даже стыдно). Я поговорила с ним только по рабочим моментам. А потом как то я опять начала здороваться, улыбаться. Он опять стал заходить ко мне в кабинет, что бы поболтать и посмеяться.

Ушли на новогодние праздники. Я уже и поняла, что нет с той стороны ничего, все в рамках работы. Все в моей голове. Напридумывала себе сама историю.

(С первой строчки письма она утверждала, что всегда понимала, что он равнодушен. Но здесь опять вдруг поняла. И еще несколько раз за письмо вдруг поймет. Как думаете, почему?)

С мужем надо отношения налаживать. (А он как будто чувствует, подарки мне начал делать, чего за ним давно не наблюдалось. Я тоже дома во время его возвращений убрала все щипцы и кислые щи, в постели все нормализовалось).

(Самое страшное в тетках, которые рвутся от мужей налево, а их там отпихивают пинком, это то, что у них в такие моменты с мужьями “все налаживается”, и им кажется, что их слив укрепляет брак и “муж как будто чувствует” и держится за них. На самом деле они просто меньше щипцуют мужей в такие моменты, а еще с их лица исчезает надменно-важное выражение, выглядят они как испуганные мыши, и мужья к ним относятся теплей)

И тут Д. начал мелькать в лентах коллег (я на него не подписана), то есть я листаю ленту, а там он с коллегами, потом на других фото. У разных коллег. И это неожиданно. Меня прямо током прошибало, когда я на эти фото натыкалась. (Специально начал “мелькать” на фото своих коллег, специально для такого рапана, как я).

И тут опять мозг мой выключился. Корона Сокровища, Победителя. Написала ему 1января.

Я – С Новым годом 🍾🎉🎊🎁🎄

Он – С Новым счастьем))))))))

Наконец-то мы проводили этот 2020))))))

Все будет супер-замечательно))))) я обещаю))))))))))🤗🤗🤗

Я – 🤗 Тогда я уверена, что будет 😂 Второго такого года точно не надо 😂

Он – Да, наша задача отпустить ушедший год и принять новый))))

И поверить, что в Новом году нас ждут незабываемые события)))

Это будет замечательно🤗🤗🤗

Я – Как проводил 2020?

Он – Прям очень и очень весело))

Во-первых, я его начал провожать с корпоративов, а во-вторых, я его отпустил в хорошем настроении в кальянной и жду нового самого крутого года..

Как ты отметила?)))

Я – Хорошо отметила)) Когда выходить планируешь?

Он – Выходить куда? Из дома или на работу?🤣🤣🤣

Я – На работу конечно 🤦‍♀️😂

Вот на улицу не советую выходить, тут холодно сегодня 😂

Он – Ого)) ты уже на движнячке?)))))))))

Ты прям умочка-умочка))))))

Я не ответила, меня прямо задело такое обращение.

Через какое то время он пишет (просто называет меня по имёни с кучей смайлов)

Я 🙂 (вот этот смайл зря. Надо было не отвечать)

Он – Какие планы на выходные?

Я – 4 в город вернусь. А потом планы поработать удаленно до 11)) А у тебя?

Он – Поработать?????

Когда отдыхать будешь???????

Я – Да я успеваю отдохнуть 😂 Планов много просто на январь)) А ты чем планируешь заниматься на праздниках? (Щипцами пытаюсь вытащить предложение встретиться)

Он – Ой))) да у меня планов особо так то и нет..

Поработать и офигенски провести время))))

(Шланг)

Я не ответила. На следующий день задал мне вопрос по работе, я ответила и все на этом.

Понимаю, что веду себя как рапан, вижу короны, но уже после, когда начинаю анализировать. А в моменте кажется, что поступаю правильно. Хотя получается, что я навязываюсь к равнодушному коллеге, который ещё и на много младше (человек просто устроился на работу). Поверила в себя в общем.

Непонимаю, как избавиться от корон и от этого влечения к равнодушному мужчине. Периодически просто накрывает и перестаю вообще головой думать.

(Кто заметил, что началась эта ее мания из-за ЗВ по отношению к мужу? И там уже корона ее выросла как на дрожжах, стал мерещиться прокачанный имидж и симпатия мужчин со всех сторон. Кто это опишет?)