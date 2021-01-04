Названы приблизительные сроки индексации пособий работающим пенсионерам

04.01.2021, 20:58, Разное

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17 декабря президент России сообщил об индексации пенсий в новом году. По его словам, выплаты пожилым гражданам вырастут на 6,3%, то есть будут выше уровня инфляции. Также Путин отметил, что власти думают над вопросом повышения выплат работающим пенсионерам. Президент поручил правительству до 1 февраля рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщает “РИА Новости”, Сенатор Валерий Владимирович Рязанский заявил, что в нашей стране более девяти миллионов работающих пенсионеров, поэтому на индексацию пенсий может потребоваться около девяти миллиардов рублей ежемесячно.

“Для принятия этого решения нужен закон, я так думаю, что правительство, получив такое поручение, проводит необходимую работу. Если документ будет оперативно внесен в Госдуму, парламент его может принять уже до марта”, – сказал Рязанский. Сенатор не исключает, что индексация может проводиться по отдельным категориям работающих пенсионеров, в том числе, исходя из уровня их зарплат.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданам нашей страны начнут присылать уведомления о будущей пенсии.