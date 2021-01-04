 

Политолог Класковский: Система Лукашенко скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться

04.01.2021, 20:58, Разное
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Политолог Александр Класковский отметил, что политический режим становится все брутальнее и беспощаднее. Александр Лукашенко не собирается идти на диалог с оппозицией, более того – не способен даже имитировать его. Протестующие, в свою очередь, не согласны становиться перед ним на колени.

По мнению эксперта, референдум по поправкам в Конституцию только ухудшит ситуацию в республике. Честным образом Лукашенко не сможет выиграть голосование: большинство граждан не поддержат изменения. Это приведет к тому, что власти станут сильнее давить на несогласную часть общества.

Надеяться на единство народа в этом году не стоит. “Система скатывается в оголтелую полицейщину и не думает меняться”, – написал Класковский в своем телеграм-канале. Опорой Александра Лукашенко сегодня является небольшой слой чиновников, силовиков, которые обладают грубой силой и ресурсами.

Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа. Сторонники оппозиции обвинили руководство в фальсификации выборов президента. Они потребовали, чтобы в республике было проведено новое голосование. Александр Лукашенко в свою очередь сообщил, что выборы были честными и справедливыми.



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