Комаровский: Раньше говорили, что самый крутой бизнес – это оружие, нефть, наркотики, а сегодня – это тесты на COVID-19. Просто золотое дно

04.01.2021, 20:56, Новости дня

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Вот раньше говорили, что самый крутой бизнес – это оружие, нефть, наркотики, а сегодня я четко понимаю, что самый крутой бизнес – это тесты. Ну просто золотое дно. Люди, занимающиеся тестами, могут купить любые проверяющие организации и дать по голове любому доктору, который говорит то же, что я сейчас. Но главный вопрос в другом: для чего люди делают тесты? Для того, чтобы при положительном ПЦР государство могло провести в полном объеме противоэпидемические мероприятия – выявить контактных, обеспечить изолирование того, кто заболел. К сожалению, государство всем этим не занимается.

Вы пришли в лабораторию, сдали тест и у вас положительный ПЦР. Ну и что с того? Вам скажут: “Идите домой, самоизолируйтесь”. И вы поедете в городском транспорте после вашего положительного ПЦР домой, попутно распространяя вирус. Отсюда что следует? Разве от результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И опять-таки, наличие или отсутствие антител, выявленных с помощью ИФА-тестов, ни о чем не говорит. Человек может перенести явно коронавирусную инфекцию и иметь отрицательные анализы. У меня в окружении есть люди, которые по симптоматике явно перенесли коронавирусную инфекцию, но в одной лаборатории антитела у них обнаруживают, а в другой в тот же день – нет.

Меня что волнует? Хочу знать, какой орган в государстве контролирует лаборатории! Почему мы с вами не имеем регулярных отчетов о том, где и какой процент результатов ошибочный? Почему не выявляют такие лаборатории и не обнародуют данные? Знаю, что в США этим занимаются регулярно. У нас ни одного исследования на эту тему не вижу.

Сейчас нужно понять главное: ни вы, ни ваши врачи не должны рассматривать любые тесты как догму. Количество людей, которые продают тесты с любыми нужными вам результатами, очень велико. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты, особенно ПЦР, рассматриваются как основание для каких-либо разрешений. У вас отрицательный ПЦР – значит, вы можете куда-то лететь. Но при явном коронавирусе ПЦР в 30% случаев – отрицательный. Весьма вероятна ситуация, когда в самолете, где типа у всех отрицательные ПЦР, около 30% могут быть с вирусом. Казалось бы, умные люди, развитые страны… Это лишний раз наводит меня на размышления о том, что с коронавирусом все решения – не медицинские, а политические или бизнес-решения. И надо учиться со всем этим жить и маневрировать, и делать правильные выводы, и действовать самим правильно, чтобы не пострадать.

Источник: komarovskiy.net

Опубликовано с личного разрешения автора