“Ненастоящая благотворительность”. Киевский зоопарк просит не привозить новогодние елки на корм животным

04.01.2021, 20:56, Новости дня

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В Киевском зоопарке призвали горожан не привозить им новогодние елки для подкормки животных. Об этом говорится в заявлении зоопарка от 2 января в Facebook.

“Любые праздники когда-то заканчиваются, даже такие длинные и веселые, как рождественские святки. После них мы наблюдаем целые свалки засохлых и уже ненужных елок… К сожалению, одним из проявлений ложной благотворительности является попытка отдельных горожан привезти погибшие праздничные деревца в зоопарк”, – говорится в сообщении.

В зоопарке отмечают, что использование таких елок для подкормки животных является опасным. Во-первых, такие деревья часто выращивают с использованием различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения.

Во-вторых, после снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождя, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов.

И в-третьих, использование современных ароматизаторов, красителей, хлопушек и искусственного снега из баллончика оставляет на ветвях елки целую гамму вредных для животных веществ.

“Кроме того, напоминаем, что наши животные получают лучшие корма по индивидуальным рационам. Поэтому лучшим вашим новогодним подарком для четвероногих и пернатых станет просто ваш визит в зоопарк всей семьей”, – говорится в сообщении.

В зоопарке призвали отдавать ненужные елки на утилизацию в специальные пункты приема.