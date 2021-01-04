В мире: Почему Лондон не выдал США Ассанжа

04.01.2021, 20:44, Новости дня

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Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Кроме того, в ближайшее время суд может отпустить его на свободу под залог. И хотя представители США уже сообщили о планах обжаловать это решение, данная ситуация оказалась крайне необычной для истории взаимоотношений Британии и Америки. Почему лондонский суд пошел на такой шаг?

В понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – человека, который вытаскивал скелеты из шкафов мировой элиты, а также раскрывал авантюры и преступления Пентагона, ЦРУ и Госдепартамента. Как пояснили в суде, запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье.

В частности, судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче, передает ТАСС.

При этом представители США подтвердили, что подадут апелляцию на решение суда Лондона. Но несмотря на это, Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым. Между тем вероятность того, что Ассанжа отпустят под залог в среду (когда будет подано соответствующее прошение), довольно мала: ранее он нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в якобы сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее призывал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». В ООН также призывали освободить журналиста. Кроме того, в парламенте Германии звучал вопрос о том, почему Берлин принимает блогера Алексея Навального в клинике «Шарите», но не предоставляет аналогичных возможностей Ассанжу, который серьезно болен.

Как отмечает ВВС (государственное СМИ Британии), за всю историю существования процедуры экстрадиции Лондон несколько раз отказывал США в высылке человека, если его экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека. Один из самых известных примеров – дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры сразу нескольких американских ведомств. Он объяснял свой поступок тем, что искал информацию о существовании НЛО.

В США взломщика ждала тюрьма, но власти Британии заблокировали экстрадицию шотландца на основании диагнозов психиатров – у Маккиннона обнаружили депрессию и синдром Аспергера. Именно из-за того, что экстрадиция могла спровоцировать попытку суицида, высылка шотландца была признана противоречащей правам человека.

По мнению российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, сейчас Ассанж получил временную передышку и некоторое облегчение. «Хотя я не думаю, что такое решение глобально изменит судьбу Ассанжа. То, что происходит вокруг человека, который изменил журналистику – это запредельно», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

Телеведущий также допустил, что решение лондонского суда может быть элементом «торговли» между Британией и США. «То есть Лондон не стал отдавать Ассанжа Трампу, а отдаст ли Байдену – посмотрим», – добавил журналист. «Таким образом, если говорить о сигналах, которые Лондон подает американцам, то их можно сравнить с сотрудниками McDonald’s, которые говорят фразу «свободная касса», – отметил Соловьев.

Схожей точки зрения придерживается и журналист Максим Кононенко. «Первое, что приходит на ум – это желание Лондона что-либо выторговать у американцев. С другой стороны, я от многих бизнесменов слышал, что британский суд сам себе на уме – им нельзя манипулировать. Может быть, они рассмотрели все обстоятельства и приняли такое решение, исходя из собственного понимнаия ситуации? Такой вариант меня бы устроил больше», – сказал Кононенко.

«Кроме того, у англичан сейчас наблюдается приступ суверенитизма. Они только что вышли из Евросоюза и, возможно, это произвело впечатление на судей, которые считают, что могут принимать решения без оглядки на кого-либо за пределами Британии.

Но Британия – маленькая страна. Без США она не проживет.

И все-таки мне бы хотелось, чтобы Ассанжа отпустили. То, что американцы довольно долгое время пытаются его наказать лишь за то, что он опубликовал информацию, которую ему предоставил житель США, говорит о них как о неприятных людях», – констатировал Кононенко.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также видит в решении лондонского суда желание Британии «подтвердить свою независимость и готовность ставить во главу угла свое законодательство, а не международные запросы даже таких важных союзников, как США». «Я думаю, пресса интерпретирует это как доказательство независимости британской судебной системы», – подчеркнул Кортунов.

«Но теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли американцы предоставить дополнительные аргументы в пользу экстрадиции Ассанжа. Возможно, здесь появятся другие факторы, включая смену власти в США и обещание амнистии. Но в любом случае, это дело пока не заканчивается. Борьба за Ассанжа продолжится», – заключил Кортунов.